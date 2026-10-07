İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

MERCİİ :T.C. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi

ESAS NO :2025/469

KARAR NO :2026/397

SANIK : MİKAİL YUNUS, Tepecik Hastanesi İZMİR

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ :Sanığın adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1-e, 143/1. maddeleri gereğince neticeten 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğine dair hüküm metni

MEVZUU :Hüküm Metni

İLAN SEBEBİ :Sanığa başka şekilde tebliğ işleminin yapılamaması, evrakların işlemsiz dönmesi, yargılama aşamasında savunmasının yakalamalı olarak alınmış olması

TEBLİĞ TARİHİ :7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-30. maddeleri gereğince Mahkememiz kararının Türkiye Geneli 50.000 Üstü, Genel İnternet Haber Sitesi ve Basın İlan Kurumu İlan Portalından bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM METNİ :

"Sanığınadet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1-e ve 143/1. maddeleri gereğince neticeten 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Kendisini vekille temsil ettiren katılan şirket lehine 45.000,00 TL vekalet ücreti taktiri ile bu miktarın sanıktan olarak alınarak katılan şirkete verilmesine,

1 adet davetiye gideri 210,00 TL, 1 adet talimat gideri 320,00 TL ve bilirkişi gideri 1.600,00 TL’den ibaret toplam 2.130,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine bulunulacak beyanla İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine" dair karar metnidir. 29/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02564597