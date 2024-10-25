T.C.

İZMİR

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

07.10.2024

Sayı : 2023/1015 esas

İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ' NDEN İLAN

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan Sanık YURII PIANYKH hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 03/10/2023 tarih ve 2023/149915 soruşturma, 2023/36900 nolu iddianamesi ile "İzmir 1 İnfaz Hakimliği'nin 25/07/2023 tarih 2023/12640 sayılı kararı ile hükümlü hakkında 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı ve 5275 sayılı Yasanın 105/A maddesi kapsamında hapis cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı için denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verildiği, şüpheli Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne sevk edildiği, şüpheli sevk edilme tarihinden sonra 5 (beş) günü takip eden 2 gün mazeret bildirme süresi içinde mesai bitimine kadar İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat etmeyerek atılı suçu işlediği, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün suç duyurusu yazısı ve ekleri, nüfus kayıt örneği ve adli sicil kaydı ile tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, şüphelinin yargılanmasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı kanun maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına düşünülür ve istenir." hususu ile "CMK. 251/2 maddesi uyarınca savunmasını yazılı olarak ibraz etmesi için 15 gün süre verildiği ve duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususunun tebliğine, "karar verilmiştir.



Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve iddianame tebliği yapılamayan aşağıda kimliği yazılı sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri uyarınca iddianame metninin ilan yoluyla tebliği, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş ) gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itiraz yasa yoluna başvuru hakkı olduğu hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07/10/2024



SANIK: YURII PIANYKH, Andreı ve Lyuba oğlu,11/06/2001 UKRAYNA doğumlu

#ilangovtr Basın no ILN02111018