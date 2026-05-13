T.C.

İZMİR

11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03.04.2026

Sayı :2017/97 Tereke

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davasında mirasçı Hüsniye Tülin Al Nabulsi'nin tebligat adresi tespit edilemediğinden Terekenin ihbar dilekçesinin ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Terekenin ihbarına ilişkin Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün 20/11/2017 tarihli yazısı ile vefat eden Zehra Gezer'in terekesinde bulunan toplam 1.918,76 TL tutarında meblağ kaldığı bildirilmiş olmakla,

Mirasçı Hüsniye Tülin Al Nabulsi- 23423157120-ye duruşma günü olan 25/06/2026 günü saat 09:10'da yukarıda yazılı meblağı kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde terekeyi kabul etmiş sayılacağınız hususu,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

