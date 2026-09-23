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İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 00:00

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/424 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir Güzelbahçe

MEVKİİ : Payamlı

ADA NO : 1081

PARSEL NO : 15

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mesut Esenyel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/424 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02553206

 