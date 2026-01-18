Güncelleme Tarihi:
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/536 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi
MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 41596
PARSEL NO : 15
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime Türkaslan ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/536 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025
#ilangovtr Basın no ILN02383410