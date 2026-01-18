T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/536 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi

MEVKİİ : Gürçeşme Mahallesi

ADA NO : 41596

PARSEL NO : 15

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime Türkaslan ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/536 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025

