İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2016/27 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 42084 ada, 8 parsele kayıtlı taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilanıdır.

Mahalle Ada No: Parsel No:

KARABAĞLAR 42084 8

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: SÜLEYMAN DİNÇ

MUSTAFA DİNÇ AHMET TURA ve diğerleri Tapu İptali Ve Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parselde tapu malikleri hisseler hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde mahkememize başvurmaları bu süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği gereği İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02314018