İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 00:00

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2016/27 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 42084 ada, 8 parsele kayıtlı taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilanıdır.

MahalleAda No:Parsel No: 

KARABAĞLAR 42084 8

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
SÜLEYMAN DİNÇ
MUSTAFA DİNÇ		AHMET TURA ve diğerleriTapu İptali Ve Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parselde tapu malikleri hisseler hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde mahkememize başvurmaları bu süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği gereği İLAN olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02314018

 