İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2016/27 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 42084 ada, 8 parsele kayıtlı taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilanıdır.
|Mahalle
|Ada No:
|Parsel No:
KARABAĞLAR 42084 8
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|SÜLEYMAN DİNÇ
MUSTAFA DİNÇ
|AHMET TURA ve diğerleri
|Tapu İptali Ve Tescil
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parselde tapu malikleri hisseler hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde mahkememize başvurmaları bu süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği gereği İLAN olunur.
