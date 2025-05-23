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İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 00:00

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

ESAS NO : 2012/897 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 42083 ada 9 ve 10 parsele kayıtlı taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilanıdır.

MahalleAda No:Parsel No:
GÜZELYALI (VATAN)420839 ve 10 numaralı

 

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
HASAN ÖZBAYKAL ve diğerATİKE ÖZPAMUKÇU ve diğerTapu İptali Ve Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parselde tapu malikleri hisseler hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde mahkememize başvurmaları bu süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği gereği İLAN olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02228855