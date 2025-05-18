İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2012/910 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 42082 ada, 16 parsele kayıtlı taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilanıdır.

Mahalle Ada No: Parsel No: GÜZELYALI (VATAN) 42082 16 Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: İBRAHİM ERDAL KAVAKLI ATİKE ÖZPAMUKÇU ve diğerleri Tapu İptali Ve Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parselde tapu malikleri hisseler hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde mahkememize başvurmaları bu süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise taşınmazın davacılar adına tesciline karar verilebileceği gereği İLAN olunur.

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