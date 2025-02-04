İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/30 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi
ADA NO : 148
MALİKİN ADI VE SOYADI : Akın Dalan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/30 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/01/2024
#ilangovtr Basın no ILN02166847