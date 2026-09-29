T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/418 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik10. maddesi gereğince;

A) Dava konusu İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1929 Ada, 127 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan davalılar ABDULLAH BAYSAK-56272053572 , AHMET KEMAL BAYSAK-56281053280 , ALİCAN VERGİN-52744170976 , AYÇA MUTLU-14669669546 , AYSEL BAYSAK-56269053646 ,AYŞE AYDOĞAN-25183906598,AYŞIN BAYSAK-46390351674 , BERRİN BAYSAK-56254054146 , CÜNEYT BAYSAK-56257054082 , GÖKÇE BAYSAK-14654670014 , LEVENT BAYSAK-56263053864 ,MEHMET BAYSAK-14732667400 , MEHMET GÜMRÜKCÜ-45667616720 , MEHMET ATİLLA BAYSAK-56260053928 ,MÜZEYYEN AYDOĞAN-25186906434 , NESLİHAN AKALIN-11602134154 , NUR BAYSAK-14672669472 , PERVİN BAYSAK-56275053418 , RAZİYE CANAN VERGİN-52747170812 , RECEP METİN AYDOĞAN-25189906370 , SÜRÜŞAN BAYSAK-56266053700 , ŞÜKRÜ BAYSAK-56287053062 , ZEYNEP AYDOĞAN-25180906652 olduğu, Kamulaştırılacak zemin ve zemin üstü taşınmaz malın kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın malikinin davalılar olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02558699