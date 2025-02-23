T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/33 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince;

a) Kamulaştırılacak İzmir İli, Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi,11228 ada, 3 nolu parsel sayılı ve İzmir İli, Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi, 1064 Sk, No:7 parsel sayılı taşınmazın zemin kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b) Taşınmazın zemin ve zemin üstünün malikinin davalılar Ahmet Yavuz (62794125512), Ayşe Açan (26126347720) Emine Kartal (60877189444), Esya Açan (26003351864), Fatma Bozkurt (27290308944), Hude Tezcan (27002318520 ), İbrahim Yavuz (62866123194), Mehmet Yavuz (62797125458 ), Mehmet Emin Yavuz (62653130220), Mence Yavuz (62857123486), Meryem Kartal (60928187764 ), Mine Yavuz (62650130384), Yahya Yavuz (62791125676),Yakup Yavuz (25412093556) olduğu,

c) Kamulaştırmayı yapan idarenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu,

d) Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e) Açılacak davalarda husumetin İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

f) 30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02178031