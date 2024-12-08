T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO :2022/469 Esas

DAVALI :MENDERES ÖNEN (T.C.32191856296)

Mahkememiz Tasarrufun İptali Davasında; dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış, tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Davalı-borçlu Menderes Önen tarafından düzenlenen, 21.03.2017 düzenleme tarihli, 18.11.2019 vade tarihli 3.000.000-TL miktarlı senet ve26.12.2016 düzenleme tarihli, 18.11.2019 vade tarihli 1.500.000-TL miktarlı senet davacı bankaya ciro edildiği, vadesi gelmesine rağmen borçların ödenmemesi üzerine de borçlu hakkında -İzmir 11.İcra Müd. 2019/16114 ve İzmir 11. İcra Müd. 2019/16115 sayılı dosyasıyla icra takibine geçilmiş ve takiplerin kesinleştiği, yapılan takip sonucundaki haciz işlemlerinde borçlunun hacze kabil malvarlığı olmadığı ve kötü niyetli olarak mal kaçırma kastıyla hareket ettiği, takip sırasında borçlu adına kayıtlı olup devri yapılan bir taşınmaz bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla TAKPAS sistem üzerinden yapılan sorgulamada davalı/borçlu Menderes Önen'in malik olduğu; İzmir İli, Balçova İlçesi, Balçova Mah. 623 Ada 9 Parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazı 14.12.2018 tarihinde 7.000-TL bedel ile Şerife Gündüz isimli 3.bir şahsa devrettiği, İzmir İli Konak İlçesi Pazaryeri Mah. 1552 Ada 8 Parselde kayıtlı kargir ev vasıflı taşınmazı 12.12.2018 tarihinde 30.000-TL bedelle Şerife Gündüz isimli 3.bir şahsa devrettiği ortaya çıktığı, somut olayda borcun doğumu düzenleme tarihi olan 03/2017 ve 12/2016 olup, davalı borçlular Menderes Önen borç doğduktan sonra borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğinde mal kaçırma kastıyla hareket ederek taşınmazları alacaklılardan kaçırma kastıyla diğer arkadaşına, davacı bankaya borcu olduğunu ve ödemediğini, kendisine verilen ödeme planı ve ihtara rağmen ödemeyi ihlal ettiği, senetten sonra davacı bankanın doğmuş ve doğacak alacaklarının tahsili amacına yönelik olarak yasal süreç başlatacağını bildiğinden bilgileri verilen taşınmazı borcun doğum tarihinden sonra ve muhtemel ödeme güçlüğünü görerek satış yapılmış gibi beyanda bulunduğu, gerçekte alacaklılardan mal kaçırmak ve hacze kabil muhtemel malvarlıklarını elden çıkararak takibi sonuçsuz bırakmaya yönelik olarak devrettiği, açıklanan sebeplerle davanın kabulüne karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz duruşma günü 20/02/2025 günü saat 10:00'a bırakılmıştır.

Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmeniz, süresinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalılara ilanen tebliğ olunur. 05/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02136099