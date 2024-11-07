İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/162

KARAR NO : 2024/574

DAVALI : ERCAN T ANSEL -41434558958

Davacı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalılar Mustafa Genç ve Ercan Tansel aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının REDDİNE karar verilmiş olup, davacı vekili tarafından tehiri icra talepli olarak istinaf kanun yoluna başvurulmuş olduğu iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur. 21/10/2024

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