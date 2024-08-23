×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 00:00

 

T.C.
İZMİR
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2023/537 Esas
DAVALI: MURAT ÖZER-14942441470

Tam hisse olarak Muharrem kızı Emine YAVAŞ adına tam hisse olarak 02.10.2001 tarih 9087 yevmiye ile yapılan satış işlemi neticesinde tescilli, İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 55,00-m2 yüzölçümlü ve İki Kat Ev vasıflı 41576 ada 8 parsel,
a)-Parselin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Yeşil Alanda kalması, sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 22.12.2022 tarihi 01.1132 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, b)-Dava (20.12.2023) tarihi itibarıyle:,1)-Zemin metre kare birim bedeli: 12.978,00-TL,2)-Zemin bedeli: 713.790,00-TL,3)-Zemin üstü yapıların bedel: 276.746,00-TL,4)-Toplam kamulaştırma bedel: 990.536,00-TL,c)-Dava (20.12.2023) tarihi itibarıyla davalı mirasçılara isabet eden kamulaştırma bedelleri (yuvarlatılmış ve küsuratsız olarak):
DAVALI - MİRASÇILAR PAY | KAMULAŞTIRMA BEDELİ
Murat ÖZER 12 198.104,00-TL, Müjde YAVAŞ 4 66.036,00-TL,Onur YAVAŞ 4 66.036,00-TL,Emine AVCI 4 66.036,00-TL,Erkut YAVAŞ 4 66.036,00-TL,İlknur YAVAŞ 4 66.036,00-TL,Serpil DÜRGEN 4 66.036,00-TL,Sevda SINIRTEKİN 4 66.036,00-TL,Soner YAVAŞ 66.036,00-TL,Cumhur SINIRTEKİN 4 66.036,00-TL,Ayşe ERMİŞ 3 49.527,00-TL,Volkan YILMAZ 3 49.527,00-TL,Okan YILMAZ 3 49.527,00-TL,Büşranur Yılmaz BÖYÜKBIYIK | 3 49.527,00-TL,TOPLAM | 60 990.536,00-TL hususları bilirkişi heyeti tarafından tespit edilmiş, Bilirkişi raporu Murat Özer'e ilanen tebligat yolu ile tebliğ edilecek olup, HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde rapora karşı beyan ve itiraz edebileceğiniz, itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı Murat Özer'e ihtar ve tebliğ olunur. 17/07/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02080465

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02080465#İlangovtr