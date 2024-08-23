T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2023/537 Esas

DAVALI: MURAT ÖZER-14942441470

Tam hisse olarak Muharrem kızı Emine YAVAŞ adına tam hisse olarak 02.10.2001 tarih 9087 yevmiye ile yapılan satış işlemi neticesinde tescilli, İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 55,00-m2 yüzölçümlü ve İki Kat Ev vasıflı 41576 ada 8 parsel,

a)-Parselin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Yeşil Alanda kalması, sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 22.12.2022 tarihi 01.1132 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, b)-Dava (20.12.2023) tarihi itibarıyle:,1)-Zemin metre kare birim bedeli: 12.978,00-TL,2)-Zemin bedeli: 713.790,00-TL,3)-Zemin üstü yapıların bedel: 276.746,00-TL,4)-Toplam kamulaştırma bedel: 990.536,00-TL,c)-Dava (20.12.2023) tarihi itibarıyla davalı mirasçılara isabet eden kamulaştırma bedelleri (yuvarlatılmış ve küsuratsız olarak):

DAVALI - MİRASÇILAR PAY | KAMULAŞTIRMA BEDELİ

Murat ÖZER 12 198.104,00-TL, Müjde YAVAŞ 4 66.036,00-TL,Onur YAVAŞ 4 66.036,00-TL,Emine AVCI 4 66.036,00-TL,Erkut YAVAŞ 4 66.036,00-TL,İlknur YAVAŞ 4 66.036,00-TL,Serpil DÜRGEN 4 66.036,00-TL,Sevda SINIRTEKİN 4 66.036,00-TL,Soner YAVAŞ 4 66.036,00-TL,Cumhur SINIRTEKİN 4 66.036,00-TL,Ayşe ERMİŞ 3 49.527,00-TL,Volkan YILMAZ 3 49.527,00-TL,Okan YILMAZ 3 49.527,00-TL,Büşranur Yılmaz BÖYÜKBIYIK | 3 49.527,00-TL,TOPLAM | 60 990.536,00-TL hususları bilirkişi heyeti tarafından tespit edilmiş, Bilirkişi raporu Murat Özer'e ilanen tebligat yolu ile tebliğ edilecek olup, HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde rapora karşı beyan ve itiraz edebileceğiniz, itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı Murat Özer'e ihtar ve tebliğ olunur. 17/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02080465