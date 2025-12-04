İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/29 Esas

Davacı Mehmet Bayrak tarafından açılan davada dava dilekçesinde özetle; İzmir İli Konak İlçesi Güney Mah. 2303 Ada, 4 Parsel (1165 Sok.no:19 D:1 D:2 D:3 D:4 D:5 (Tüm Daireler) Konak-İzmir ), Mardin Savur Başkavak Mah.125 Ada, 65 Parsel ,126 Ada,14 parsel,128 Ada,16 Parsel,141 Ada,6 Parsel, 141 Ada, 7 Parsel, 141 Ada,11 parsel 143 Ada, 32 Parsel,144 Ada,18 Parsel,159 Ada,15 Parsel, 164 Ada, 40 Parsel Ve 166 Ada, 6 Parsel) de kayıtlı taşınmazların açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, davalılar Hemedi Bayrak'ın mernis adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendilerine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02351256