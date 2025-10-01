T.C.

İZMİR

1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/4489 D.İş

KARAR NO : 2024/4489D.İş

İLGİLİ KARŞI TARAF : ERGUN BUYURHAN - Ali ve Hicran'dan olma 08/07/1970 Doğumlu, 10007605818 T.C. Kimlik Nolu -

İLAN METNİ

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Ergun BUYURHAN'ın Atilla Mah.349 Sok.No:47 K:6 D:11 Konak İzmir adresine kolluk vasıtasıyla tebligat yapılmış olup, mernis adresi olmadığından, Tebligat Kanunun21/2 ve 35.maddeye göre tebligat yapılamadığından, adresi meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle,

Mahkememiz 23/12/2024 Tarihli2024/4489 D.İş Esas, 2024/4489 D.İş Karar sayılı karar ile ;

"1-Mahkememizin 23/12/2024 tarih ve 2024/4489 D.İş Esas - Karar sayılı tedbir kararını ihlal eden karşı taraf ERGUN BUYURHAN'ın 6284 Sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca üç (3) gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına,

2-Kararın gereklerine aykırı hakaret etmesi halinde fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 6284 S.K'nun 13. maddesi gereğince hakim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağının ve tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine karar verileceğinin karşı tarafa ihtarına,

6284 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İzmir 2. Aile Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere verilen ek kararın, ilanın yayın tarihinden 7 gün sonratebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/07/2025

