HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 00:00

 

TIBBİ GAZ, MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2026 MEDİKAL GAZ ALIMI (9 AYLIK) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/209779

1- İdarenin

1.1. Adı

:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi

:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Hastanesi Başhekimliği Satınalma Müdürlüğü 34094 FATİH/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

:

02124142138-02124142000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

  

2.1. Tarih ve Saati

:

17.03.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

  

3.1. Adı

:

HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2026 MEDİKAL GAZ ALIMI (9 AYLIK)

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

:

10 KALEM - HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2026 MEDİKAL GAZ ALIMI (9 AYLIK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İ.Ü. İstanbul Hastanesi, Muhtelif Birimleri

3.4. Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2026 tarihine kadar İ.Ü. İstanbul Hastanesi / Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi /Sarf Malzeme Ambarı'na teslim edilmek zorundadır. Yüklenici son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.

3.5. İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Yerli Malı Belgesi

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Bayii Belgesi
Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi
İzin Belgesi
Kalite Yönetim Belgesi
Mesul Müdürlük Belgesi
Uygulama Belgesi
Üretim ve Dolum İzin Belgesi
Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:


Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

#ilangovtr Basın no ILN02404378