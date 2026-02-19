İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

Güncelleme Tarihi:
TIBBİ GAZ, MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2026 MEDİKAL GAZ ALIMI (9 AYLIK) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/209779
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Hastanesi Başhekimliği Satınalma Müdürlüğü 34094 FATİH/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02124142138-02124142000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
17.03.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2026 MEDİKAL GAZ ALIMI (9 AYLIK)
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
10 KALEM - HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2026 MEDİKAL GAZ ALIMI (9 AYLIK)
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İ.Ü. İstanbul Hastanesi, Muhtelif Birimleri
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2026 tarihine kadar İ.Ü. İstanbul Hastanesi / Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi /Sarf Malzeme Ambarı'na teslim edilmek zorundadır. Yüklenici son teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
Yerli Malı Belgesi
4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
Bayii Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
