İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

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KLİMA SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ
5 KALEM KLİMA TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1731077
1-İdarenin
a) Adı
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ
b) Adresi
:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa - FATİH / İSTANBUL - FATİH / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
5 KALEM KLİMA TEMİNİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
5 - KALEM KLİMA TEMİNİ
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ / TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Tüm malzemeler taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra 20 (yirmi) işgünü içinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği / Teknik Hizmetler Amirliği Deposu birimine teslim edilecektir. Ayrıca yüklenici son teslim günü kalan malların tamamı hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
06.01.2025 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Yerli malı belgesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
2 YIL GARANTİ BELGESİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02141017