İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi-Ardışık Kütle Spektrometresi) Sistemi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/921971
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPA AVCILAR/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02124040300
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
12.06.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlük Ek Binası Toplantı Salonu 2. Kat Avcılar Yerleşkesi Avcılar/İstanbul
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi-Ardışık Kütle Spektrometresi) Sistemi Alımı İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi-Ardışık Kütle Spektrometresi) Sistemi Alımı
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Büyükçekmece Yerleşkesi / Adli Tıp Ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalanmasıyla sipariş de verilmiş sayılacaktır. Yüklenici firmaya sözleşmeden sonra ayrıca bir sipariş verilmeyecektir. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde alınacak ürün çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
Katalog
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
