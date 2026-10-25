İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

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4K UHD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEMİNİ
4K UHD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/2063639
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
1.2. Adresi
:
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34098 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02124143000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
19.11.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi (Cerrahpaşa Yerleşkesi) Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
4K UHD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEMİNİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
4K UHD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEMİNİ - 1 ADET
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı - Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Demirbaş Deposu
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; cihazın teknik şartnamede detayları yazıldığı üzere İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Demirbaş Malzeme Deposuna 25.12.2026 tarihine kadar teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
0° TELESKOP ve 30° TELESKOP için belge 2;
4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
Katalog-2
4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
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