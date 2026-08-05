İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3 nolu kalem için; İhalede, ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir. Burada tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nispi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır. A Efektif Fiyat = ----------------- ( 1+ B/ 100 ) A: İsteklinin Teklif Ettiği İhale Fiyatı B: İsteklinin toplamış olduğu Nispi Ağırlıkların Toplamları 1-FatMax parametresi iki ayrı grafik ile sunulmalıdır. İlk grafik, yağ oksidasyon hızının zaman içerisindeki değişimini ve FatMax noktasını; ikinci grafik ise yağ oksidasyon hızının %VO²max'a göre değişimini ve FatMax noktasını göstermelidir. [Nispi Ağırlık: 2 (İki)] 2-Sistemin O² analizörü paramanyetik tipte olmalıdır. Analizör, belirli bir kullanım süresi sonunda sensör değişimi gerektirmemeli ve ömür boyu kullanım sağlayan (tükenmeyen) sensör teknolojisine sahip olmalıdır. [Nispi Ağırlık: 8 (Sekiz)] 3-Ergospirometre (CPET) sistemi, egzersiz sırasında Akım–Volüm Döngüsü (Exercise Flow–Volume Loop, EFVL) eğrisinin izlenmesine olanak sağlamalıdır. Sistem, ölçümlerin yüksek hassasiyetle gerçekleştirilebilmesi amacıyla tüm solunum performans düzeylerindeki hastalarda tek bir akım sensörü ile doğru ve güvenilir ölçüm yapabilmelidir. Volüm ölçüm sensörünün ölü boşluğu en fazla 40 mL olmalıdır. Ayrıca sistemin O² (oksijen) ve CO² (karbondioksit) analizörlerinin T10–90 yanıt (response) süresi en fazla 80 ms olmalıdır. [Nispi Ağırlığı: 2 (İki)] 4-Ergospirometre (CPET) sisteminde volüm kalibrasyonu entegre ve otomatik olarak yapılabilmelidir. Volüm sensörünün kalibrasyonu, kalibrasyon şırıngası kullanılmasına gerek duyulmaksızın otomatik bir pompa aracılığıyla yazılım üzerinden hassas ve kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmelidir. Gaz kalibrasyonu ise O² ve CO² için en az iki noktada, yeniden doldurulabilir gaz tüpleri kullanılarak otomatik olarak yapılabilmelidir. [Nispi Ağırlık: 8 (Sekiz)] 5-Sistemin yazılımı, EKG verileri, metabolik ölçümler (VO²/VCO²) ve analiz grafiklerini aynı ekranda eş zamanlı olarak görüntüleyebilmelidir. EKG ünitesinin bilgisayar ile haberleşmesi kablosuz (wireless/Bluetooth) bağlantı üzerinden sağlanabilmelidir. [Nispi Ağırlık: 4 (Dört)] 6-Sistem, egzersizle ilişkili osilatuvar ventilasyon (EOV) eğrilerinin periyot ve genlik hesaplamalarını otomatik olarak yapabilmeli; egzersiz testi sonunda ise zirve egzersiz düzeyinden dinlenim değerlerine geri dönüşü değerlendirerek VO² toparlanma yarı zamanı (VO² T½), 1., 2. ve 3. dakika VO² toparlanma değerleri ile kalp hızı toparlanma süresini (Heart Rate Recovery) otomatik olarak hesaplayıp raporlayabilmelidir. [Nispi Ağırlık: 3 (Üç)] 7-Ergospirometre sisteminin ana ünitesinde; dahili gaz kurutma mekanizmasıyla entegre ikinci bir kurutucu tüpün ( drying tube ) , USB bağlantısının, çok renkli LED ışıklı çalışma durum göstergesinin bulunması ve Ergospirometre sisteminin otomatik kendi kendini kontrol etme ( automated self-Check ) imkanlarına sahip olması ve cihazın üzerindeki entegre Oksijen (O2) hücresinin kolaylıkla değiştirilebilmesi. [Nispi Ağırlık: 8 (Sekiz)] 1 ve 2 nolu kalemler için ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.