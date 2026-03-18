İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

8 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ 8 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/407861

1-İdarenin

1.1. Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği (Cerrahpaşa Yerleşkesi) 34098 Cerrahpaşa - FATİH / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02124143000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 16.04.2026 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği / (Cerrahpaşa Yerleşkesi) Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 8 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi Tıbbi Malzeme Deposu

3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 31.12.2026 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10 gün içerisinde teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Sut Kodu Eşleşme Beyanı

Tıbbi Cihaz durumu, Tedarikçi / Bayi belgeleri

TİTUBB Kapsam Dışı

ÜTS Kayıt Belgesi

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.