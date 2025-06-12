İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MERSİN DEFTERDARLIĞI

İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

GAYRİMENKULÜN

ADRESİ ADA-PARSEL ÖZELLİKLERİ HİSSE İHALE YERİ İHALE GÜNÜ SAATİ MUAMMEN BEDEL (TL) KDV TEMİNAT (%7.5) (TL) Mezitli Merkez İlçesi, Viranşehir Mah. 34388 sokak Adonis Sitesi No:1A/ A / M Blok 1 numara Mersin ili Mezitli İlçesi, Viranşehir Mah ,Girit Mevkii 3338 ada , 16 Pafta Tripleks Villa. Konu Taşınmaz bodrum, zemin, 1 normal kat ve çatı kat olmak üzere 4 kattan meydana gelmektedir. Projesine göre zemin bodrum katta 38 m2 , zemin katta 153 m2 , + 72 m2 teras , 1.katta 120 m2 + 52 m2 teras ve çatı katta 43 m2 kullanım alanına sahiptir. Toplam Proje alanı 354 m2 + 124 m2 teras alanından oluşmaktadır. Duvarlar saten boyalıdır. Tavanda spot aydınlatmalı asma tavan mevcuttur. Zeminler Seramik , duvarlar fayanstır. Daire giriş kapısı çelik, iç kapılar ,panel pencereler ahşap doğramadır. Ana taşınmazın kısmen bakımsız olduğu görülmüş olup , görece bakım ihtiyacı mevcuttur. TAM Mersin Defterdarlığı 19. kat 29/07/2025 salı günü saat 10:00 de 20.000.000 TL 20 1.500,000 TL Mersin İli ,Yenişehir İlçesi Bahçelievler Mah.1850 sok. Temel Sitesi .A blok Kat7/13















Mersin ili Yenişehir ilçesi ,Bahçe Mah.2249 Ada 8 Parsel. Taşınmaz 7.katta kuzey , güney ve batı cephelidir.160m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz 3 oda, salon , mutfak , banyo ,wc ,duş ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini laminant parke duvarlar saten boya, tavanlar kısmen asma tavandır. Kombi ve petekleri mevcuttur. TAM Mersin Defterdarlığı 19. kat 12/08/2025 salı günü saat 10:00 de 7.000.000 TL 20 525.000 TL Mersin İli ,Yenişehir İlçesi Hürriyet Mah.9.cad..Çak mak Plaza No:9Ablok Kat2/5 Mersin ili Yenişehir ilçesi ,Bahçe Mah.1099 Ada 10 Parsel Taşınmaz 2.katta .Kuzey ,Güney ve Batı cephelidir.178 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz 3 oda ,Salon ,Mutfak , banyo,wc,duş,1 balkon,1 teras 30m2 vardır. Zeminler Seramik Duvarlar duvar kağıdı ve saten boyalıdır. pencerelr pvc ,iç kapılan panel doğramadır. Dış kapısı çelik kapıdır. TAM Mersin Defterdarlığı 19. kat 26/08/2025 salı günü saat 10:00 de 6.000.000 TL 20 450.000 TL



Tapu harcı, KDV, Damga gibi masraflar alıcıya aittir.

Artırmaya iştirak için %7,5 nispetinde teminat vezneye yatırılacaktır.



Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ;

1. Para,

2. (7417 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 05.07.2022) Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız

kefalet senetleri,(*)

3. (Değişik: 17/9/2004 - 5234/7 md.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu

işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en

yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.", kabul edilecektir.



Gayrimenkul satış şartnamesi 11. kat icra satış servisinden temin edilebilir.



Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun ilanda belirtilen tarihte saat 9.30’ da İstiklal Vergi Dairesi, İcra servisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.



Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerinin % 75 ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarı olan tutarı geçmediği ve yapılacak masrafları karşılamadığı taktirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonraki tarihte aynı saatte arttırmaya çıkarılacaktır.



İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.



Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.



İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240296