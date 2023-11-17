İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞDİR

Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı, mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri mükellefin bilinen adreslerine tebliğ edilemediğindan, 213 Sayılı V.U.K. nun 103-ve 106 . maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay (30 gün) içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , 1 ayın sonunda müraacatta bulunmayanların veya açık adreslerini bildirmeyenlerin hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.