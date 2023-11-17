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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞDİR

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞDİR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 00:00

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞDİR
Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
964030190814309880508SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ2019030613AzV0000015201805201805001500151.200.203,4630801.800.305,19EKİNOBA MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. 3 B 36 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
964030190814309880508SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ2019030613AzV0000016201805201805007600764.734.864,0530807.102.296,08EKİNOBA MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. 3 B 36 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı, mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri mükellefin bilinen adreslerine tebliğ edilemediğindan, 213 Sayılı V.U.K. nun 103-ve 106 . maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay (30 gün) içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , 1 ayın sonunda müraacatta bulunmayanların veya açık adreslerini bildirmeyenlerin hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01932624

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#ILN01932624#İlangovtr