Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|İhbarname Fiş No
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|Adres
|Vergilendirme Dönemi
|Verginin Türü
|Cezanın Türü
|Vergi Tutarı
|Ceza Tutarı
|2023041313JEm0000002
|0320446750
|AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM S
|HAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201807201807
|KDV
|Vergi Ziyaı
|7.322,72
|21.968,16
|2023041313JEm0000003
|0320446750
|AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM S
|HAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201808201808
|KDV
|Vergi Ziyaı
|9.561,08
|28.683,24
|2023041313JEm0000004
|0320446750
|AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM S
|HAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201809201809
|KDV
|Vergi Ziyaı
|3.105,29
|9.315,87
|2023041313JEm0000001
|0320446750
|AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM S
|HAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201801201812
|Kurumlar Vergisi
|Vergi Ziyaı
|26.016,90
|78.050,70
|2023041313JEm0000006
|0320446750
|AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM S
|HAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201807201809
|Kurum Geçici Vergi
|Vergi Ziyaı
|24.431,11
|73.293,33
|2023110613JEn0000018
|1490206301
|10076538932
|YASİN BATAK
|AKINCILAR MAH. TAŞÇILAR SK. HACI MUSTAFA ADIGÜZEL 82 A GÜNGÖREN İSTANBUL
|201801201812
|Gelir Vergisi
|Vergi Ziyaı
|12.474,78
|38.156,64
|2023110613JEn0000015
|1490206301
|10076538932
|YASİN BATAK
|AKINCILAR MAH. TAŞÇILAR SK. HACI MUSTAFA ADIGÜZEL 82 A GÜNGÖREN İSTANBUL
|201804201806
|Gelir Geçici Vergi
|Vergi Ziyaı
|2.558,57
|8.408,01
|2023110913JEr0000003
|5460677238
|27163321858
|ABDULLAH KESKİN
|HAZNEDAR MAH. POSTA CAD. PINAR 28 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201810201812
|Gelir Geçici Vergi
|Vergi Ziyaı
|4.929,14
|14.787,42
|2023110913JEr0000007
|5460677238
|27163321858
|ABDULLAH KESKİN
|HAZNEDAR MAH. POSTA CAD. PINAR 28 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201812201812
|KDV
|Vergi Ziyaı
|4.378,46
|16.514,45
|2023110913JEr0000010
|5460677238
|27163321858
|ABDULLAH KESKİN
|HAZNEDAR MAH. POSTA CAD. PINAR 28 B GÜNGÖREN İSTANBUL
|201801201812
|Gelir Vergisi
|Vergi Ziyaı
|5.832,19
|26.244,86
|2023050813JEt0000002
|7640300759
|10934154052
|MUSTAFA SEVEN
|GÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201810201812
|Gelir Geçici Vergi
|Vergi Ziyaı
|378.986,25
|1.136.958,75
|2023050813JEt0000003
|7640300759
|10934154052
|MUSTAFA SEVEN
|GÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201807201809
|Gelir Geçici Vergi
|Vergi Ziyaı
|219.666,50
|658.999,50
|2023050813JEt0000007
|7640300759
|10934154052
|MUSTAFA SEVEN
|GÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201809201809
|KDV
|Vergi Ziyaı
|263.599,80
|790.799,40
|2023050813JEt0000008
|7640300759
|10934154052
|MUSTAFA SEVEN
|GÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201810201810
|KDV
|Vergi Ziyaı
|242.893,27
|728.679,81
|2023050813JEt0000009
|7640300759
|10934154052
|MUSTAFA SEVEN
|GÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201811201811
|KDV
|Vergi Ziyaı
|211.890,24
|635.670,72
|2023050813JEt0000010
|7640300759
|10934154052
|MUSTAFA SEVEN
|GÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201801201812
|Gelir Vergisi
|Vergi Ziyaı
|1.387.384,42
|4.162.153,26
|Güngören Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01937264