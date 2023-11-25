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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 00:00

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
İhbarname Fiş NoVergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / UnvanAdresVergilendirme DönemiVerginin TürüCezanın TürüVergi TutarıCeza Tutarı
2023041313JEm00000020320446750 AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM SHAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL201807201807KDVVergi Ziyaı7.322,7221.968,16
2023041313JEm00000030320446750 AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM SHAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL201808201808KDVVergi Ziyaı9.561,0828.683,24
2023041313JEm00000040320446750 AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM SHAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL201809201809KDVVergi Ziyaı3.105,299.315,87
2023041313JEm00000010320446750 AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM SHAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL201801201812Kurumlar VergisiVergi Ziyaı26.016,9078.050,70
2023041313JEm00000060320446750 AKOFLULAR İNŞAAT ELE KTRİK OTOMOTİV NAKLİYAT REKLAM SHAZNEDAR MAH. İLKYUVA CAD. HACI YUNUS ÇAKIROĞLU 4 B GÜNGÖREN İSTANBUL201807201809Kurum Geçici VergiVergi Ziyaı24.431,1173.293,33
2023110613JEn0000018149020630110076538932YASİN BATAKAKINCILAR MAH. TAŞÇILAR SK. HACI MUSTAFA ADIGÜZEL 82 A GÜNGÖREN İSTANBUL201801201812Gelir VergisiVergi Ziyaı12.474,7838.156,64
2023110613JEn0000015149020630110076538932YASİN BATAKAKINCILAR MAH. TAŞÇILAR SK. HACI MUSTAFA ADIGÜZEL 82 A GÜNGÖREN İSTANBUL201804201806Gelir Geçici VergiVergi Ziyaı2.558,578.408,01
2023110913JEr0000003546067723827163321858ABDULLAH KESKİNHAZNEDAR MAH. POSTA CAD. PINAR 28 B GÜNGÖREN İSTANBUL201810201812Gelir Geçici VergiVergi Ziyaı4.929,1414.787,42
2023110913JEr0000007546067723827163321858ABDULLAH KESKİNHAZNEDAR MAH. POSTA CAD. PINAR 28 B GÜNGÖREN İSTANBUL201812201812KDVVergi Ziyaı4.378,4616.514,45
2023110913JEr0000010546067723827163321858ABDULLAH KESKİNHAZNEDAR MAH. POSTA CAD. PINAR 28 B GÜNGÖREN İSTANBUL201801201812Gelir VergisiVergi Ziyaı5.832,1926.244,86
2023050813JEt0000002764030075910934154052MUSTAFA SEVENGÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL201810201812Gelir Geçici VergiVergi Ziyaı378.986,251.136.958,75
2023050813JEt0000003764030075910934154052MUSTAFA SEVENGÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL201807201809Gelir Geçici VergiVergi Ziyaı219.666,50658.999,50
2023050813JEt0000007764030075910934154052MUSTAFA SEVENGÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL201809201809KDVVergi Ziyaı263.599,80790.799,40
2023050813JEt0000008764030075910934154052MUSTAFA SEVENGÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL201810201810KDVVergi Ziyaı242.893,27728.679,81
2023050813JEt0000009764030075910934154052MUSTAFA SEVENGÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL201811201811KDVVergi Ziyaı211.890,24635.670,72
2023050813JEt0000010764030075910934154052MUSTAFA SEVENGÜNEŞTEPE MAH. BAĞLAR CAD. SARI APT 41 2 GÜNGÖREN İSTANBUL201801201812Gelir VergisiVergi Ziyaı1.387.384,424.162.153,26
Güngören Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 #ilangovtr Basın no ILN01937264

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#Basın No ILN01937264#İlangovtr