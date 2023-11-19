Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|7740468766
|TASF.HAL. SONTEL İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|2023101013AdD0000020
|201801201812
|0010
|0010
|444.705,80
|3080
|1.334.117,40
|HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. DOĞU BANK IŞ HANI 10 444 FATİH İSTANBUL
|“Beyazıt Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”
#ilangovtr Basın no ILN01934443