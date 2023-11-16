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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 00:00

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
 
Vergi NoTC Kimlik NoPlaka NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıKesinleşen Gecikme Zammı ToplamıCeza ToplamıToplam Borç 
018039655527235858718 MUSTAFA MESUT AKÇADOĞANÇELİKTEPE MAH. HALİM SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL201801201812441044102023041366K2D00000022023041314K2R000001418.459,40 TL0,00 TL0,00 TL₺18.459,40 
018039655527235858718 MUSTAFA MESUT AKÇADOĞANÇELİKTEPE MAH. HALİM SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL201801201812441544152023041366K2D00000022023041314K2R000000624.584,86 TL0,00 TL0,00 TL₺24.584,86 
018039655527235858718 MUSTAFA MESUT AKÇADOĞANÇELİKTEPE MAH. HALİM SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL201804201804001500152023041366K2D00000022023041314K2R000002631.347,25 TL0,00 TL0,00 TL₺31.347,25 
140016698616880071696 ENVER TANER BALTACIMUTLUKENT MAH. YILDIZLI CAD. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA201601201612910991092023010466K2E00000012023010414K2S000000520.452,00 TL0,00 TL0,00 TL₺20.452,00 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201705201705001500152023041866K2H00000092023041814K2V000004012.075,93 TL0,00 TL0,00 TL₺12.075,93 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201708201708001500152023041866K2H00000092023041814K2V000005613.036,05 TL0,00 TL0,00 TL₺13.036,05 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201605201605001500152023041866K2H00000092023041814K2V000002918.178,38 TL0,00 TL0,00 TL₺18.178,38 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201608201608001500152023041866K2H00000092023041814K2V000004818.476,54 TL0,00 TL0,00 TL₺18.476,54 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201604201604001500152023041866K2H00000092023041814K2V000003719.458,00 TL0,00 TL0,00 TL₺19.458,00 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201606201606001500152023041866K2H00000092023041814K2V000005519.487,70 TL0,00 TL0,00 TL₺19.487,70 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201610201610001500152023041866K2H00000092023041814K2V000004620.441,07 TL0,00 TL0,00 TL₺20.441,07 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201609201609001500152023041866K2H00000092023041814K2V000004723.551,61 TL0,00 TL0,00 TL₺23.551,61 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201601201612001010842023041866K2H00000092023041814K2V000004138.951,81 TL0,00 TL0,00 TL₺38.951,81 
465005559922040780384 YUNUS SÜRMELİ IĞDIRYALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR201601201612001000102023041866K2H00000092023041814K2V0000041150.976,00 TL0,00 TL0,00 TL₺150.976,00 
780005052125520012838 HİKMET TOLGA SÖZENDARÜŞAFAKA GEZGİN S SEBA PANORAMA Kapı No:B B Daire No:5 Tel:2122852643 SARIYER İSTANBUL201608201608000300032023032066K2K00000012023032014K2Y000000416.989,51 TL0,00 TL0,00 TL₺16.989,51 
Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya ünvanı yazılı mükelleflere vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.nun 103.ve106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracatta bulunmalı veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; bir ayın sonunda müracatta bulunmayan ve açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 

#ilangovtr Basın no ILN01931972

 

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#Basın No ILN01931972#İlangovtr