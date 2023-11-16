Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|0180396555
|27235858718
|MUSTAFA MESUT AKÇADOĞAN
|ÇELİKTEPE MAH. HALİM SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|201801201812
|4410
|4410
|2023041366K2D0000002
|2023041314K2R0000014
|18.459,40 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺18.459,40
|0180396555
|27235858718
|MUSTAFA MESUT AKÇADOĞAN
|ÇELİKTEPE MAH. HALİM SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|201801201812
|4415
|4415
|2023041366K2D0000002
|2023041314K2R0000006
|24.584,86 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺24.584,86
|0180396555
|27235858718
|MUSTAFA MESUT AKÇADOĞAN
|ÇELİKTEPE MAH. HALİM SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL
|201804201804
|0015
|0015
|2023041366K2D0000002
|2023041314K2R0000026
|31.347,25 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺31.347,25
|1400166986
|16880071696
|ENVER TANER BALTACI
|MUTLUKENT MAH. YILDIZLI CAD. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA
|201601201612
|9109
|9109
|2023010466K2E0000001
|2023010414K2S0000005
|20.452,00 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺20.452,00
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201705201705
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000040
|12.075,93 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺12.075,93
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201708201708
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000056
|13.036,05 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺13.036,05
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201605201605
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000029
|18.178,38 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺18.178,38
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201608201608
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000048
|18.476,54 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺18.476,54
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201604201604
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000037
|19.458,00 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺19.458,00
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201606201606
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000055
|19.487,70 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺19.487,70
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201610201610
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000046
|20.441,07 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺20.441,07
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201609201609
|0015
|0015
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000047
|23.551,61 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺23.551,61
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201601201612
|0010
|1084
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000041
|38.951,81 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺38.951,81
|4650055599
|22040780384
|YUNUS SÜRMELİ IĞDIR
|YALI MAH. 6523 SK. Kapı No:4 Daire No:34 Tel: KARŞIYAKA İZMİR
|201601201612
|0010
|0010
|2023041866K2H0000009
|2023041814K2V0000041
|150.976,00 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺150.976,00
|7800050521
|25520012838
|HİKMET TOLGA SÖZEN
|DARÜŞAFAKA GEZGİN S SEBA PANORAMA Kapı No:B B Daire No:5 Tel:2122852643 SARIYER İSTANBUL
|201608201608
|0003
|0003
|2023032066K2K0000001
|2023032014K2Y0000004
|16.989,51 TL
|0,00 TL
|0,00 TL
|₺16.989,51
|Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya ünvanı yazılı mükelleflere vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.nun 103.ve106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracatta bulunmalı veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; bir ayın sonunda müracatta bulunmayan ve açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01931972