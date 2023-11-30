Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Takip Dosya No
|Vergi Nevi
|Ceza Nevi
|Vergi Miktarı
|Ceza Miktarı
|1
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2015-12/2015
|2023021714VzC0000006
|ELEK.HB.KİPC
|150.000,00
|2
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000001
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|3
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000002
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|4
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000003
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|5
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000004
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|6
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000005
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|7
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000014
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|8
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000008
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|9
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000009
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|10
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000010
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|11
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000013
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|12
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000011
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|13
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000007
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|14
|8591362015
|TWITTER INC
|ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.
|01/2016-12/2016
|2023021714VzC0000012
|ELEK.HB.KİPC
|158.370,00
|"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"
#ilangovtr Basın no ILN01937505