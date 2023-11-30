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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 00:00

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Sıra NoVergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiTakip Dosya NoVergi NeviCeza NeviVergi MiktarıCeza Miktarı
18591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2015-12/20152023021714VzC0000006 ELEK.HB.KİPC 150.000,00
28591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000001 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
38591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000002 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
48591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000003 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
58591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000004 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
68591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000005 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
78591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000014 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
88591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000008 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
98591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000009 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
108591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000010 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
118591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000013 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
128591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000011 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
138591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000007 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
148591362015TWITTER INCESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD KANYON NO:185/271 ŞİŞLİ / İST.01/2016-12/20162023021714VzC0000012 ELEK.HB.KİPC 158.370,00
"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur"

#ilangovtr Basın no ILN01937505

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