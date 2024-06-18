İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a)Sözleşme süresinin; 4 yıl plan tadilatı-inşaat/onarım süresi de dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani herhangi bir mahkeme ve dava süreci olmaması durumunda, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 6(altı) ay gecikmesi)

b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 51.000,00-TL,

- 2,3 ve 4. Yıl için aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması,

- 5. yılın aylık kira bedelinin; 338.000,00-TL + Önceki 4 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması.

-6. yıldan işin 13. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

-14.yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-15.yıldan işin (22.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,