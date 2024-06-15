Ä°STANBUL VAKIFLAR 2.BÃ–LGE MÃœDÃœRLÃœÄžÃœNDEN Ä°HALE Ä°LANI

AÅŸaÄŸÄ±da tanÄ±mlanan taÅŸÄ±nmaz, VakÄ±f KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ±n Restorasyon veya OnarÄ±m KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Kiraya Verilmesi Ä°ÅŸlemlerinin Usul ve EsaslarÄ± HakkÄ±ndaki YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re 21 (yirmibir) yÄ±l sÃ¼reli restorasyon veya onarÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kira ihalesine Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°LÄ° Ä°stanbul Ä°LÃ‡ESÄ° Adalar MAHALLE Maden CADDE/SOKAK Ã‡Ä±nar Caddesi PAFTA 21 ADA 311 (E:75) PARSEL 9 (E:14) YÃœZÃ–LÃ‡ÃœMÃœ 300,13765 mÂ² TOPLAM Ä°NÅžAAT ALANI 760,45 mÂ² CÄ°NSÄ° Mutbak, kuyu, sarnÄ±Ã§ ve altÄ±nda dÃ¼kkan olan bahÃ§eli iki kagir hane kuyu sarnÄ±Ã§ ve dÃ¼kkan yetmiÅŸsekiz nolu hane PROJE DURUMU RÃ¶leve-restitÃ¼syon-restorasyon projeleri var. VAKFI Ä°zmirde Kain Kameriye Camii Åžerif ve MÃ¼ÅŸtemilatÄ± VakfÄ± Ä°ÅžÄ°N NEVÄ° VE NÄ°TELÄ°ÄžÄ° YukarÄ±da Ã¶zellikleri belirtilen vakÄ±f kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±nmaz, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ VakÄ±flar Meclisi'ninÂ 15.04.2024Â tarihli veÂ 170/177 sayÄ±lÄ± kararÄ±ndaÂ belirtilen ÅŸartlar Ã§erÃ§evesinde, eski eser tescilli taÅŸÄ±nmazÄ±n VakÄ±f KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ±n Restorasyon veya OnarÄ±m KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Kiraya Verilmesi Ä°ÅŸlemlerinin Usul ve EsaslarÄ± HakkÄ±ndaki YÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re 21 (yirmibir) yÄ±l sÃ¼reyle "Butik Otel" fonksiyonlu Restorasyon veya OnarÄ±mÂ KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Uzun SÃ¼reli Kiralama iÅŸi Â Â ASGARÄ° Ä°STENÄ°LEN KÄ°RA BEDELLER 1) Â SÃ¶zleÅŸme sÃ¼resinin ve kira Ã¶demelerinin yer teslim tarihinden baÅŸlatÄ±lmasÄ±; a) SÃ¶zleÅŸme sÃ¼resinin; 2 yÄ±l inÅŸaat/restorasyon sÃ¼resi dahil olmak Ã¼zere toplam 21 yÄ±l olmasÄ±, (Ancak taÅŸÄ±nmazÄ±n yer teslimine mani bir durum olmasÄ± durumunda, yer teslim tarihinin sÃ¶zleÅŸme tarihinden itibaren 6 (altÄ±) aydan fazla olmamasÄ±) b) Kira bedellerinin; ilk yÄ±lÄ±n aylÄ±k kirasÄ±nÄ±n 15.000-TL, -2. yÄ±lÄ±n aylÄ±k kira bedelinin; bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aylÄ±k kira bedelinin TÃœlK tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE)'nin on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re deÄŸiÅŸim oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±yla hesap edilecek bedel olarak alÄ±nmasÄ±, -3. yÄ±lÄ±n aylÄ±k kira bedelinin; 145.000-TL + Ã–nceki 2 yÄ±lÄ±n TÃœFE (Oniki AylÄ±k Ortalamalara GÃ¶re DeÄŸiÅŸim (%) OranÄ± esas alÄ±narak) artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ±yla hesap edilecek bedelin aylÄ±k kira bedeli olarak alÄ±nmasÄ±, -4. yÄ±ldan 10. yÄ±lÄ±n sonuna kadar aylÄ±k kira bedellerinin; her yÄ±l iÃ§in bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aylÄ±k kira bedelinin TÃœlK tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE)'nin on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re deÄŸiÅŸim oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±yla hesap edilecek bedelin alÄ±nmasÄ±, -11. yÄ±lÄ±n aylÄ±k kira bedelinin; bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aylÄ±k kira bedeline %50 kira artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±larak oluÅŸacak bedelin TÃœÃŽK tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE)'nin on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re deÄŸiÅŸim oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±yla hesap edilecek bedelin alÄ±nmasÄ±, -12. yÄ±ldan iÅŸin (21. yÄ±lÄ±n sonuna kadar) sÃ¼resinin sonuna kadar her yÄ±l iÃ§in bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aylÄ±k kira bedelinin TÃœÄ°K tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE)'nin on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re deÄŸiÅŸim oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±yla hesap edilecek bedel olarak alÄ±nmasÄ±, TAHMÄ°N EDÄ°LEN BEDEL 26.157.170,34-TL (YirmialtÄ±milyonyÃ¼zelliyedibinyÃ¼zyetmiÅŸTÃ¼rklirasÄ±otuzdÃ¶rtKuruÅŸ)â€™dur. Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, Ã§evre dÃ¼zenleme, yÄ±kÄ±m maliyeti vb. tÃ¼m maliyetleri de kapsar.) GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT 784.715,11-TL (YediyÃ¼zseksendÃ¶rtbinyediyÃ¼zonbeÅŸTÃ¼rklirasÄ±onbirKuruÅŸ)â€™dur. Â (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 â€˜Ã¼dÃ¼r.) Ä°HALE TARÄ°H VE SAATÄ° 18/07/2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ â€“ saat 11:00â€™de

1) Ä°hale, yukarÄ±da belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 ÃœskÃ¼dar/Ä°stanbul adresinde bulunan VakÄ±flar 2.BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Hizmet BinasÄ±nÄ±n -1.katÄ±nda toplanacak olan Ä°hale Komisyonunca yapÄ±lacaktÄ±r.

2) Ä°stekliler Ä°hale Åžartnamesini, mesai saatleri iÃ§erisinde 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 saatleri arasÄ±nda Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 ÃœskÃ¼dar/Ä°stanbul adresinde bulunan VakÄ±flar 2.BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Hizmet BinasÄ±nÄ±n 3.katÄ±ndaki Ä°hale Kalem BÃ¼rosunda gÃ¶rebileceklerdir.

3) Ä°haleye katÄ±labilmek iÃ§in istenilen belgeler; Ä°stekliler iÅŸ bu ihale ilanÄ± eki ihale standart formlar iÃ§erisinde yer alan eklere gÃ¶re hazÄ±rlayacaklarÄ± teklif mektubu ile aÅŸaÄŸÄ±da dÄ±ÅŸ zarf iÃ§erisinde istenilen diÄŸer belgeleri, bu iÅŸe ait ihale ÅŸartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde aÃ§Ä±kÃ§a belirtilen hususlar dÃ¢hilin de hazÄ±rlayacak ve hazÄ±rlanan bu belgeleri de yukarÄ±da belirtilen ihale tarihinden bir gÃ¼n Ã¶nce 16:30 saatine kadar (Ä°hale Pazartesi olmasÄ± durumunda Cuma gÃ¼nÃ¼ 16:30 saatine kadar) BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Hizmet BinasÄ±nÄ±n 3.katÄ±nda bulunan Ä°hale Kalem BÃ¼rosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Â DÄ±ÅŸ zarf aÅŸaÄŸÄ±daki belgeleri iÃ§erecektir. (AÅŸaÄŸÄ±da istenen belgeler, iÅŸe ait ihale ÅŸartnamesinin 6. Maddesinde aÃ§Ä±kÃ§a belirtilmiÅŸ ve aÅŸaÄŸÄ±da sadeleÅŸtirilmiÅŸ halidir. Ä°stekliler iÅŸe ait bu ihaleyi, resmi internet sayfamÄ±z https://ihale.vgm.gov .tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? Â Adresinde bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ bulup seÃ§ip daha sonra bu ihalenin seÃ§ilmesiyle de ihale ÅŸartnamesi, ihale standart formlar ve diÄŸer ekleri gÃ¶rebilecektir.)

***Ä°steklinin Kamu Kurumu olmasÄ± halinde bu maddenin b, c, d, g, h, Ä±, i, j, m bentlerinde belirtilen belgelerin teklif kapsamÄ±nda sunulmasÄ± ÅŸartÄ± aranmaz. Ä°hale sÄ±rasÄ±nda kamu kurumu adÄ±na teklif sunacak kiÅŸinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiÅŸ olmasÄ± ve buna iliÅŸkin resmi belgenin Ä°dareye sunulmasÄ± gerekmektedir.

***Ek-8 Ã¶rneÄŸine gÃ¶re hazÄ±rlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatÄ±lmÄ±ÅŸ ve imzalanmÄ±ÅŸ iÃ§ zarf ile,

a) TÃ¼rkiyeâ€™de tebligat iÃ§in adres beyanÄ±, telefon, faks numarasÄ±, elektronik posta adresi vb. bilgileri gÃ¶steren, ekli Ã¶rneÄŸe uygun Ä°letiÅŸim Bilgi Formu (Ek:1),

b) KayÄ±tlÄ± olduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ± ya da Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ± veya ilgili meslek odasÄ± belgesi,

b.1.GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ± halinde, ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ± veya ilgili meslek odasÄ±na kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir belgenin aslÄ± veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece onaylanmÄ±ÅŸ sureti,

b.2.TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, mevzuat gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ±ndan, ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belgenin aslÄ± veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece onaylanmÄ±ÅŸ sureti

c) Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren ve ihale tarihi itibariyle geÃ§erliliÄŸi devam eden noter tasdikli Ä°mza Beyannamesi veya Ä°mza SirkÃ¼lerinin aslÄ± ya da aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece onaylanmÄ±ÅŸ sureti,

c.1. GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ± halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslÄ± veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece onaylanmÄ±ÅŸ sureti,

c.2. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde; ilgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ± ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin yÃ¶netimindeki gÃ¶revlileri belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarÄ± tevsik eden belgeler ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirkÃ¼lerinin aslÄ± veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece onaylanmÄ±ÅŸ sureti,

d) Ä°stekli adÄ±na vekÃ¢let edilmesi halinde, istekli adÄ±na teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geÃ§erliliÄŸi devam eden noter tasdikli vekÃ¢letnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslÄ± veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece onaylanmÄ±ÅŸ sureti,

e) Ekli Ã¶rneÄŸe uygun GeÃ§ici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geÃ§ici teminat bedelinin yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz,

f) Ä°steklilerin ortak giriÅŸim oluÅŸturmasÄ± halinde ekli Ã¶rneÄŸe uygun Ortak GiriÅŸim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %50â€™si kadar kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ nakit kredisi veya teminat kredisini gÃ¶sterir ekli Ã¶rneÄŸe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak Ã¼zere ihale tarihi itibarÄ± ile geÃ§erli olan Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ "(A) veya (D) grubu mÃ¼teahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazÄ±lÄ± tutarÄ±n, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± katsayÄ±larÄ±yla gÃ¼ncellenen deÄŸerinin 1/2'sini aÅŸmayan bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki ihalelere katÄ±labilirler) veya son 15 yÄ±l (Ä°steklinin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bina inÅŸaatÄ± benzer iÅŸler kriterinin deÄŸerlendirilmesinde "son 15 yÄ±llÄ±k sÃ¼re" olarak kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na taahhÃ¼t edilen iÅŸlerde, deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak iÅŸin geÃ§ici kabul itibar tarihi ile ihale konusu iÅŸin ihale tarihi arasÄ±ndaki sÃ¼re, Ã–zel SektÃ¶re yapÄ±lan iÅŸlerde ise "YapÄ± Kullanma Ä°zin Belgesi" tarihi ile ihale konusu iÅŸin ihale tarihi arasÄ±ndaki sÃ¼re esas alÄ±nÄ±r.) iÃ§erisinde Restorasyon veya OnarÄ±m iÅŸlerine ait; 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu veya 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu kapsamÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸ 'Ä°ÅŸ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alÄ±nmÄ±ÅŸ isteklinin mÃ¼teahhit olduÄŸunu gÃ¶sterir YapÄ± Kullanma Ä°zin Belgesi veya eski eser onarÄ±mÄ±na ait Ä°ÅŸ Bitirme TutanaÄŸÄ± ve eki Ä°nÅŸaat Ruhsat Belgesinin aslÄ± ya da noter tasdikli sureti veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi (Ä°steklilerden; iÅŸ deneyimlerini belirlemek Ã¼zere talep edilecek belgelerde yer alan iÅŸlerden hangilerinin benzer iÅŸ olarak kabul edileceÄŸi ve bunlara iliÅŸkin (h bendi kapsamÄ±nda belirtilen kriterler dÄ±ÅŸÄ±ndaki) deÄŸerlendirme kriterleri, eski eser tesciline iliÅŸkin yapÄ± grubu , iÅŸin mahiyeti ilgili yasal mevzuat Ã§erÃ§evesinde ilgili BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce belirlenir ve ÅŸartnamenin bu bendinde belirtilir.)

Ä°ÅŸ deneyimi kriterinin uygulanmasÄ±nda; yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yabancÄ± Ã¼lke kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na taahhÃ¼t edilerek kabulÃ¼ yaptÄ±rÄ±lan iÅŸlerin, son keÅŸif bedellerinin sÃ¶zleÅŸme tarihindeki Merkez BankasÄ± efektif alÄ±ÅŸ kuru Ã¼zerinden tutarÄ±nÄ±n %50'si deÄŸerlendirilir.

h.1) MÃ¼teahhit veya taÅŸeron olarak yurt iÃ§inde veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kamu, kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na taahhÃ¼t edilerek geÃ§ici kabulÃ¼ yaptÄ±rÄ±lan iÅŸlerde Ä°ÅŸ Bitirme Belgesi

h.2) Yurt iÃ§inde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na taahhÃ¼t edilmiÅŸ olan iÅŸlerde mÃ¼teahhide karÅŸÄ± taÅŸeron olarak (idarenin onayladÄ±ÄŸÄ± noter tasdikli taÅŸeronluk sÃ¶zleÅŸmesinde yazÄ±lÄ± tutarÄ± aÅŸmamak Ã¼zere) taahhÃ¼t edilerek geÃ§ici kabulÃ¼ yaptÄ±rÄ±lan iÅŸlerde idarenin onayÄ±na haiz noter tasdikli TaÅŸeronluk SÃ¶zleÅŸmesi, Ä°ÅŸ Bitirme Belgesi,

h.3) MÃ¼teahhit veya taÅŸeron olarak yurt iÃ§inde Ã¶zel sektÃ¶re taahhÃ¼t edilerek kabulÃ¼ yaptÄ±rÄ±lan iÅŸlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ä°darelerden alÄ±nmÄ±ÅŸ Ä°ÅŸ Bitirme TutanaÄŸÄ± ve eki Ä°nÅŸaat Ruhsat Belgesi,

h.4) YapÄ± MÃ¼teahhitliÄŸi Yetki Belge NumarasÄ± (YÃ¼klenicinin YapÄ± MÃ¼teahhitliÄŸi BiliÅŸim Sistemine (YAMBÄ°S) kayÄ±tlÄ± olmasÄ± ve kayÄ±tlarÄ±nÄ±n aktif durumda olmasÄ± gerekmektedir.)

***Ä°steklinin, yukarÄ±da belirtilen belgelere sahip olmamasÄ± ya da iÅŸtigal konularÄ± arasÄ±nda restorasyon/onarÄ±m Â iÅŸlerinin bulunmamasÄ± halinde; iÅŸin ihale ÅŸartnamesinin 27.3 maddesinde belirtilen ÅŸartlarla, bu belgelere sahip alt yÃ¼klenicilere yaptÄ±racaÄŸÄ±na dair ekli Ã¶rneÄŸe uygun Alt YÃ¼klenici TaahhÃ¼tnamesi (Ek:5).

Ä±) Ä°lk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alÄ±nmÄ±ÅŸ vergi borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belgenin aslÄ± ya da noter tasdikli sureti veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece tasdikli sureti ya da Gelirler Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet vergi dairesi adresi Ã¼zerinden alÄ±nacak vergi borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge

i) Ä°lk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal GÃ¼venlik Kurumundan alÄ±nan TÃ¼rkiye genelinde prim borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belgenin aslÄ± veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal GÃ¼venlik Kurumunun internet adresi Ã¼zerinden alÄ±nacak TÃ¼rkiye genelinde prim borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge veya elektronik imza kanunu uyarÄ±nca dÃ¼zenlenen belgelerin internet Ã¼zerinden doÄŸrulama aracÄ± kullanÄ±lmak suretiyle teyidi yapÄ±labilen belgeyi sunmasÄ±

j) Ä°halelere katÄ±lmaktan yasaklÄ± olunmadÄ±ÄŸÄ±na dair, ekli Ã¶rneÄŸe uygun Ä°halelerden YasaklÄ±lÄ±k Durum Formu (Ek:6),

k) Ä°hale dokÃ¼manÄ± satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmayacaktÄ±r.

l) Ä°hale konusu taÅŸÄ±nmazlarÄ±n yerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair, ekli Ã¶rneÄŸe uygun Yer GÃ¶rme Formu (Ek:7),

m) TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine iltisakÄ± yahut bunlarla irtibatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair taahhÃ¼tname Bu taahhÃ¼tname noter onaylÄ± dÃ¼zenlenecektir. (Ek:11),

***Ortak giriÅŸimlerde her bir ortak ayrÄ± ayrÄ± (b), (c), (d), (Ä±), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mÃ¼kelleftir. Ä°stekliler, yukarÄ±da sayÄ±lan belgelerin aslÄ±nÄ±/uygunluÄŸu noterce onaylanmÄ±ÅŸ Ã¶rneklerini veya aslÄ±nÄ±n Ä°dareye ibraz edilmesi ÅŸartÄ±yla Ä°darece onaylanan suretini vermek zorundadÄ±r.

4) 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 6.maddesinde yazÄ±lÄ± kimseler doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak ihaleye katÄ±lamazlar.Â Â 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 83. maddesine gÃ¶re yasak fiil ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nda bulunup, ihalelere katÄ±lmaktan geÃ§ici yasaklama kararÄ± alÄ±nanlar ile ihale Ã¼zerine kalÄ±p da Ä°daremizle sÃ¶zleÅŸme yapmayÄ±p, ihalelerden yasaklama kararÄ± alÄ±nanlar, yasaklÄ±lÄ±k sÃ¼resi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. Â

5) Ä°steklilerin baÅŸvuru dosyalarÄ± iade edilmeyecek olup, ihale Ã¼zerinde kalmayan istekli/isteklilerin geÃ§ici teminatlarÄ± iade edilecektir.

6) Teklif dosyasÄ±, Ä°stanbul VakÄ±flar 2.BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Hizmet BinasÄ±, 3.Kat, Sanat Eserleri ve YapÄ± Ä°ÅŸleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°hale Kalem BÃ¼rosuna verilecek olup, dosyalar Ä°dareye verildikten sonra dosya iÃ§erisindeki herhangi bir evrakÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi veya eksik evrakÄ±n tamamlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yapÄ±lacak mÃ¼racaatlar deÄŸerlendirmeye alÄ±nmayacaktÄ±r.

7)Telgraf veya faksla yapÄ±lacak mÃ¼racaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8) Â Â Bu iÅŸe ait kesin teminat bedeli, sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmadan Ã¶nce yÃ¼klenici tarafÄ±ndan defaten Ä°daremize yatÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

9 ) Ä°dare gerekÃ§esini gÃ¶stermek kaydÄ±yla ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.

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