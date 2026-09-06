İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
KANALİZASYON-İÇME SUYU-YAĞMURSUYU İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Oto Sanayi Sitesi Temiz Su Hattı Yenileme ve Havalandırma Bacası Tamiratı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/1655927
1- İdarenin
1.1. Adı
:
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VAKIFLAR I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ, İNÖNÜ CAD BEYOĞLU/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02122518810
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
16.09.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 K:7 Taksim Beyoğlu/İstanbul
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı
:
İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Oto Sanayi Sitesi Temiz Su Hattı Yenileme ve Havalandırma Bacası Tamiratı İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet - Yapım (Oto Sanayi Sitesi Temiz Su Hattı Yenileme Ve Havalandırma Bacası Tamiratı) İşi
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İsteklinin yapmış olduğu temiz su tesisatı, alt yapı işleri, vb. bu alandaki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
#ilangovtr Basın no ILN02542538