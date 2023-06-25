İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE ÇEŞİTLİ YERLEŞKELERDE SOĞUK – SICAK YİYECEK/İÇECEK SATIŞ OTOMATLARI ALANI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

1- İDARENİN;

a) Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Rektörlük Ana Binası Zemin Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL

b) Telefon ve fax: 0212 440 00 00 Fax 0212 440 00 32

c) Elektronik posta adresi: maliisler@istanbul.edu.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN

►Adı: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Çeşitli Yerleşkelerde Sıcak – Soğuk Yiyecek/İçecek Satış Otomatları Alanı Kiralama İşi

► Niteliği / Nev’i: Üniversite alanı

► Alanı: Her 1 (bir) adet otomat için 1 m² + depolama alanı 0,5 m² olmak üzere toplam 1,5 m², 85 (seksen beş) adet satış otomat alanı için depolama alanı dahil toplam 127,5 m² (85 m² + 42,5 m²)

► Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Çeşitli Yerleşkeler

► Süresi: 1 (bir) Yıl

►Tahmini Bedeli: 1 adet otomat alanı (1 m² = 2.250,00-TL) + depolama alanı (0,5 m² = 1.125,00-TL) olmak üzere 1,5 m² için aylık 3.375,00-TL, toplam 85 adet otomat + depolama alanı 127,5 m² için aylık 286.875,00-TL, yıllık 3.442.500,00-TL

► Geçici Teminat Bedeli: 103.275,00-TL

► Şartname Bedeli: 300,00-TL

3- İHALENİN

►Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu (Rektörlük Ana Bina Zemin Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL

►Tarih ve saati: 06/07/2023 tarihi Perşembe günü saat 14:30’da

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER



İhalenin en elverişli koşullarda sonuçlanmasını sağlamak amacıyla isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilikler aranmıştır. İhaleye katılacak isteklilerden ihale teklif zarfının hazırlanmasına esas yapılması gereken işlemler ve gerekli açıklamalar işin şartnamesinde belirtilmiştir. İsteklilerce şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi zorunludur.

Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge, (Gerçek kişilerde ihale tarihi itibarıyla son 6 ay içinde alınmış ikametgah (yasal yerleşim yeri, TC kimlik numarası, İmza Beyannamesi, Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası) Geçici teminat; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir. Ayrıca, geçici teminatın mektup olması halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.ve 27. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. Geçici teminatın nakit düzenlenmesi halinde tedavüldeki Türk parası ile İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da T. Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına vergi kimlik numarası/ TC kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen geçici teminat dekontu/makbuzu -Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,



-Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile tam yetkili olduğunu gösterir belge.



Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihalenin yapıldığı ay itibarıyla geçerliliği olan, odaya kayıtlı olduğunu ve ihale konusu iş kapsamında olduğunu gösterir faaliyet belgesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı ay itibarıyla geçerliliği olan, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve ihale konusu iş kapsamında olduğunu gösterir faaliyet belgesi,

Vekaleten ihaleye katılım halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya teklif vermeye ve açık arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye teklif vermek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişilik ve tüzel kişiliği oluşturan tüm ortaklar ve vekaleten ihaleye teklif verecek olan yetkilinin sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ya da e-devletten ihale tarihinden 15 gün önce alınmış adli sicil belgesi. Adli sicil kaydı bulunanlar ihale dışı bırakılacaktır. Gerçek veya tüzel kişilerce mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge. Gerçek veya tüzel kişilerce mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge. Şartname bedeli 300,00-TL olup, İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da T. Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına yatırılarak istekliler Şartnameyi satın alabilirler. Dekontun bir nüshası İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda; Teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Şartname temini; İhale tarih ve saatine kadar şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz karşılığında temin edilebilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra şartname alınamaz. Her sayfası imzalı, ihale konusu işe ait kira sözleşmesi ve şartname İhale komisyonuna beyan edilecek tüm evrakların asılları veya aslı idarece görülmüştür ibareli olması zorunludur. Şartname ve ekleri Mesai saatleri içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Bürosunda ücretsiz görülebilir. c) ve k) bendinde yer alan bedellerin EFT / Havale yolu ile yapılması halinde Alıcı Ad-Soyad kısmına “İ.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI“ yazılarak ödeme yapılması gerekmektedir. Teklifler 1 adet satış otomat alanı + depolama alanı olmak üzere 1,5 m² üzerinden alınacaktır.

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