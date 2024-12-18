İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKN : 2024/1739728

İstanbul Üniversitesi Prof Dr Fuat Sezgin Kongre Ve Kültür Merkezi Binasında Ve Ord Prof Dr Cemil Bilsel Konferans Salonunda Bulunan Klima Santrali İle Soğutma Gruplarının 2025 Yılı Periyodik Bakım Ve Onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : İstanbul Üniversitesi Prof Dr Fuat Sezgin Kongre Ve Kültür Merkezi Binasında Ve Ord Prof Dr Cemil Bilsel Konferans Salonunda Bulunan Klima Santrali İle Soğutma Gruplarının 2025 Yılı Periyodik Bakım Ve Onarımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merk. Binasında Bul. Klima Santralleri (1 Adet Alterm Marka Klima Santrali Yılda 2 bakım) , Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merk. Binasında Bul. Soğutma Grupları ( 1 Adet ACM Marka Soğutma Grubu Yılda 2 Bakım ), Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda Bul. Klima Santralleri (3 Adet Üntes Marka Klima Santrali Yılda 2 Bakım) , Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda Bul. Soğutma Grupları ( 2 Adet Rhoss Marka Yılda 2 Bakım)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi Beyazıt / Fatih / İSTANBUL İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu Vezneciler / Fatih / İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 03.02.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025

d) İşe başlama tarihi : 03.02.2025

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.12.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İsteklilerin Kamuda veya Özel Sektörde yapmış olduğu Soğutma Grubu Klima Bakım Onarımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.