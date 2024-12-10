İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi 2025 Yılı için R/V Alemdar II Araştırma Gemisine ve R/V Yunus - S Araştırma Gemisine ÖTV' siz Motorin Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1673570

1-İdarenin

a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı İstanbul Üniversitesi 2025 Yılı için R/V Alemdar II Araştırma Gemisine ve R/V Yunus - S Araştırma Gemisine ÖTV' siz Motorin Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı R/V Yunus- S Araştırma Gemisi İçin 45.000 Litre ÖTV siz Motorin Alımı R/V Alemdar II Araştırma Gemisi İçin 70.000 Litre ÖTV' siz Motorin Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer R/V Yunus - S Araştırma Gemisi ve R/V Alemdar II Araştırma Gemisi İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bulunmaktadır. İkmal Limanları: Marmara Denizi için: Haydarpaşa Limanı, Karadeniz için: Kdz Ereğli ve Ünye Limanları, Ege Denizi için: Dikili ve Küçükkuyu Limanları, Akdeniz için: Alanya Limanı'ndan ihtiyaç halinde Ötv'siz yakıt ihmali sağlanmalıdır.

ç) Süresi/teslim tarihi İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra partiler halinde idarece belirlenen miktarda ve idarece belirlenen zamanlarda 20.12.2025 tarihi mesai bitimine kadar teknik şartnameye ve teklif niteliğine uygun olarak, 4734 Sayılı Kanuna Bağlı Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre; Yüklenici ÖTV'siz motorini İstanbul Haydarpaşa Limanı 9 nolu rıhtımda bulunan araştırma gemilerinin depolarına Marmara Denizi için: Haydarpaşa Limanı, Karadeniz için: Kdz Ereğli ve Ünye Limanları, Ege Denizi için: Dikili ve Küçükkuyu Limanları, Akdeniz için: Alanya Limanı'ndan ihtiyaç halinde belirtilen litreyi aşmamak kaydı ile motorin ikmali peyderpey sağlanmalıdır.

d) İşe başlama tarihi Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.01.2025 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: ÖTV'siz akaryakıt dağıtım izin belgesi

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.