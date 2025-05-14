İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SATIN ALMA

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TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Tek Kullanımlık Aeratör Başlığı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/690834
1-İdarenin
a) Adı
:
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (SÜLEYMANİYE MH.CAVİT ORHAN TÜTENGİL SK.NO:4 VEZNECİLER-FATİH/İSTANBUL) 34096 VEZNECİLER FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2124400000-12116 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Tek Kullanımlık Aeratör Başlığı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
15.000 adet
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ayniyat Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren teknik şartnameye uygun olarak 45(kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
24.06.2025 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Fizik Tedavi Binası 1.Kat İhale Salonu Fatih/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Yerli Malı Belgesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Ürün Takip Sistemi(ÜTS)'den ürün kodu
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02223836