İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE ALAN KİRALAMA İHALE İLANI

MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1-Aşağıdaki Tablo-1'de taşınmaz bilgileri belirtilen alanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle kiralanacaktır. İhaleler; 21.06.2023 Çarşamba günü, aşağıdaki Tablo-1'de karşılarında belirtilen saatte ve muhammen bedel üzerinden, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.



Tablo-1

SIRA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO / PARSEL NO İŞİN ADI

SÜRESİ

SINIRI GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ÜÇ YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 İÜC

-Avcılar

-Büyükçekmece

Yerleşkesi -0/22772

-226/4

- Market Alanı Kiralama İşi.

- 3 (üç) yıl süreli.

- Kira Şartnamesi eki Vaziyet Planında belirtilen toplam 350,00 m² alan. 48.600,00 ₺ 1.620.000,00 ₺ 540.000,00 ₺ 45.000,00 ₺ 21.06.2023 10.00

2 İÜC

-Cerrahpaşa

-Avcılar

-Büyükçekmece

Yerleşkeleri -2116/182

-0/22772

-226/4 - Kafeterya Alanı Kiralama İşi.

- 3 (üç) yıl süreli.

- Kira Şartnamesi eki Vaziyet Planında belirtilen toplam 1.600,00 m² alan. 140.400,00 ₺ 4.680.000,00 ₺ 1.560.000,00 ₺ 130.000,00 ₺ 21.06.2023 10.30

3 İÜC

Yerleşkeleri -2116/182

-0/22772

-226/4

-2/6

-9739/34

-251/17

-2692/2

- Otomat Ünitesi Alanı Kiralama İşi.

- 3 (üç) yıl süreli.

- 70 adet, her biri 1,50 m² olmak üzere toplan 105,00 m² alan. 131.760,00 ₺ 4.392.000,00 ₺ 1.464.000,00 ₺ 122.000,00 ₺ 21.06.2023 11.00

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1- İhalenin yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar/İSTANBUL

2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancakihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.1- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İÜC İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İSTANBUL

2.2.2- İdarenin adresi :İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü,Avcılar Yerleşkesi Avcılar / İSTANBUL

2.2.3- İdarenin telefon ve faks numarası : 2124040740 - 2124040701

2.2.4- İdarenin elektronik posta adresi : imid@iuc.edu.tr

2.3- İhale dokümanının satış bedeli: 200,00 (İkiyüz) TL dir.

2.4- İstekliler, ihale dokümanının 200,00 (İkiyüz) TL satış bedelini, İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.

MADDE 3- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE ŞARTLAR

3.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

3.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.3- Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki;

3.3.1- Tedavüldeki Türk Parası ise; isteklinin vergi kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğu belirtilerek, İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yapılan ödemenin banka dekontu,

3.3.2- Diğer şartlarda ise; belirtilen değerli kâğıtları,

3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

3.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

3.6- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların veya ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

3.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi,

3.8- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’den ya da SGK’nin internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi"ni,

3.9- İhale şartnamesini satın alan istekli tarafından, taşınmaz sözleşmesi tasarısı ve şartnamenin her sayfası imzalanacak ve imzalanan sözleşme tasarısı ve şartname,

3.10- Market Alanı Kiralama İşi için isteklinin, ilk ihale ilan tarihi itibariyle, Türkiye genelinde en az 1000 adet şubede market işletmeciliği hizmeti veriyor olması ve en az üç devlet üniversitesinde market işletmeciliği yaptığına dair belgeyi,

3.11- Market Alanı Kiralama İşi için isteklinin, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için güncel standart belgeleri,

3.12-Kafeterya Alanı Kiralama işi için isteklinin, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için güncel standart belgeleri,

3.13- Kafeterya Alanı Kiralama işi için isteklinin, ihale ilan tarihi itibariyle, Türkiye genelinde en az 3 devlet üniversitesinde kafeterya işletmeciliği yapıyor olması veya Türkiye genelinde en az 25 şubesi olan kafeterya işletmeciliği (franchising dahil) hizmetini yapıyor olması ve bu işleri yaptığına dair belgeyi,

3.14- Kafeterya Alanı Kiralama İşi için istekli, ihale ilan tarihi itibariyle, Türkiye geneli Devlet Üniversitelerinde, en az 150,00 m²’lik kafeterya alanı inşaatını gerçekleştirmiş ve bu alanda kafeterya hizmeti yapmış olmalı ve söz konusu işleri yaptığına dair belgeyi,

teklif zarfına ekleyeceklerdir.

MADDE 4- DİĞER ŞARTLAR

4.1- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

4.3- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

4.4- İstekli, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür." veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.