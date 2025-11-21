İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Güncelleme Tarihi:
2 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
2 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2025/2006304
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi
:
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi (Cerrahpaşa Yerleşkesi) 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02124143000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
18.12.2025 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Cerrahpaşa Yerleşkesi H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
2 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
2 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ 1-SUT KODU: AN1300-VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ YÜKSEK AKIŞ CİHAZ UYUMLU - 1200 ADET 2-SUT KODU: OR4280- MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ - 1200 ADET
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Tıbbi Malzeme Deposu
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 31.12.2026 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10 gün içerisinde teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
KAPSAM DIŞI BEYANLARI
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02340268