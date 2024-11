İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN.VE TİC.A.Ş.

4.4.1.

Kamuda ve/veya Özel Sektörde yapılan her türlü lastik satışı yapmış olmak, her türlü lastik tamir, depolama, balans hizmetleri, yapmış olmak, kara taşıtı yedek parça satışı yapmış olmak, her türlü kara taşıtı bakım ve onarım hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak ayrı ayrı veya birlikte kabul edilecektir.