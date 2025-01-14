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İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 00:00

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) (DESTEK HİZMETLERİ SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ)

1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ 36 ADET ARAÇ İÇİN ATOS İLE 10 AYLIK 10000 LİTRE ( EURO DİZEL ) ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2025/47993

 

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)( DESTEK HİZMETLERİ SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ)

b) Adresi

:

1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2163488020-381 - 2164148740

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ 36 ADET ARAÇ İÇİN ATOS İLE 10 AYLIK 10000 LİTRE ( EURO DİZEL ) ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.BÖLGE DESTEK HİZMETLERİ SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ için Bölgemiz ve bağlı işyerlerindeki değişik tipte toplam 36 araç İçin 10 aylık yaklaşık 10 000 litre motorinin 31.12.2025 tarihine kadar araçlara uyumlu Akaryakıt tüketim otomasyon sistemi (ATOS) ile Motorin temini işi İdarenin araçlarına ihtiyaç nispetinde 24 saat esasına göre peyder pey alınacaktır ve teslim edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bilecik (Bilecik-Bozüyük), Sakarya (Sakarya-Alifuatpaşa), Kocaeli (İzmit-Gebze), İstanbul (Pendik-Kadıköy-Halkalı-Çatalca), Tekirdağ (Tekirdağ-Muratlı-Çerkezköy), Kırklareli (Kırklareli-Lüleburgaz) ve Edirne (Edirne-Uzunköprü) buralardaki araçlar için.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

ATOS sistemi sözleşmenin imzalanmasından itibaren (7) takvim günü içerisinde takılacak İhale Sürecine göz önüne alınarak Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/03/2025 - 31/12/2025 tarihinde işe başlanacaktır .Ancak yeterlik değerlendirmesi, isteklilerin şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete cevap verme zorunluluğu ile itiraz en şikayet ve Kurumun inceleme süresi gibi çeşitli sebepler ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebileceği göz önüne alınacak olup sözleşme buna göre imzalanacaktır. İşin bitiş tarihi her halükarda 31/12/2025 (dahil) olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01/03/2025

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.02.2025 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstasyon Bayi Listesi
İstasyon Bayilik Belgesi
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren Belge


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstasyon Adres Bilgileri

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kamu Veya Özel Sektöre Yapılmış ATOS sistemi ile akaryakıt satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 #ilangovtr Basın no ILN02155639