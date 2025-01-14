İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) (DESTEK HİZMETLERİ SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ)
1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ 36 ADET ARAÇ İÇİN ATOS İLE 10 AYLIK 10000 LİTRE ( EURO DİZEL ) ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/47993
1-İdarenin
a) Adı
:
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)( DESTEK HİZMETLERİ SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ)
b) Adresi
:
1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2163488020-381 - 2164148740
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ 36 ADET ARAÇ İÇİN ATOS İLE 10 AYLIK 10000 LİTRE ( EURO DİZEL ) ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1.BÖLGE DESTEK HİZMETLERİ SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ için Bölgemiz ve bağlı işyerlerindeki değişik tipte toplam 36 araç İçin 10 aylık yaklaşık 10 000 litre motorinin 31.12.2025 tarihine kadar araçlara uyumlu Akaryakıt tüketim otomasyon sistemi (ATOS) ile Motorin temini işi İdarenin araçlarına ihtiyaç nispetinde 24 saat esasına göre peyder pey alınacaktır ve teslim edilecektir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Bilecik (Bilecik-Bozüyük), Sakarya (Sakarya-Alifuatpaşa), Kocaeli (İzmit-Gebze), İstanbul (Pendik-Kadıköy-Halkalı-Çatalca), Tekirdağ (Tekirdağ-Muratlı-Çerkezköy), Kırklareli (Kırklareli-Lüleburgaz) ve Edirne (Edirne-Uzunköprü) buralardaki araçlar için.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
ATOS sistemi sözleşmenin imzalanmasından itibaren (7) takvim günü içerisinde takılacak İhale Sürecine göz önüne alınarak Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/03/2025 - 31/12/2025 tarihinde işe başlanacaktır .Ancak yeterlik değerlendirmesi, isteklilerin şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete cevap verme zorunluluğu ile itiraz en şikayet ve Kurumun inceleme süresi gibi çeşitli sebepler ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebileceği göz önüne alınacak olup sözleşme buna göre imzalanacaktır. İşin bitiş tarihi her halükarda 31/12/2025 (dahil) olacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
01/03/2025
|3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
06.02.2025 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
İstasyon Bayi Listesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstasyon Adres Bilgileri
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kamu Veya Özel Sektöre Yapılmış ATOS sistemi ile akaryakıt satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02155639