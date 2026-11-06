2027 YILI 13 KISIM TEKNİK SİSTEMLERİN BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI 2027 Yılı 13 Kısım Teknik Sistemlerin Bakım Onarım Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale KayıtNumarası (İKN) 2026/2131626

1-İdarenin

1.1. Adı : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi : BATTALGAZİ MAH. PAŞAKÖY CAD.NO:60 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02165642400

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati 27.11.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Battal Gazi Mh.Paşaköy Cd.No:60 Sultanbeyli-İstanbul (Satınalma Toplantı Salonu)

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı 2027 Yılı 13 Kısım Teknik Sistemlerin Bakım Onarım Hizmeti Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı 2027 Yılı 13 Kısım Teknik Sistemlerin Bakım Onarım Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer Sultanbeyli Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimler

3.4. Süresi/teslim tarihi İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Onİki) aydır

3.5. İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Kısımlara Ait Teknik Şartnamelerde İstenilen Evraklar İhaleye Katılım Belgesinde Beyan Edilecektir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış ; her türlü teknik sistemlerin tamir, bakım , onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.