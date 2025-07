İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı



Teklif Fiyat Puanı:75

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:25

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Çamur Susuzlaştırma ünitesinde kullanılacak Polielektrolit teminine fiyat dışı unsur uygulanacaktır. Uygulama aşağıdaki yönteme göre yapılacaktır. * 200 Kg Ürün İkitelli Su Arıtma Tesisine performans testi için idareye teslim edilecektir. Performans testi teknik şartnamenin 4.6 maddesine göre yapılacaktır. * Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak belirlenecek olup, Optimum Doz Miktarı teknik şartnamenin 4.6.3 maddesindeki formüle göre hesaplanacaktır. A: Optimum Doz Miktarı (Kg Polimer/Ton Katı Madde), B: 1 Ton Polielektrolit İçin Verilen Birim Fiyat Teklifi (TL/ Ton Polielektrolit), C: Geçerli Teklif Birim Fiyat (TL/Ton), D: Geçerli Teklif Fiyatı (TL) Geçerli Teklif Birim Fiyat (C)=A*B Geçerli Teklif Fiyat (D)=Ürün Miktarı*C PERFORMANS TESTİ * Ürün, İkitelli ve/veya Kağıthane tesislerinde çamur kuru madde performans testine tabi tutulacaktır. Polielektrolit her iki tesisin çamur susuzlaştırma ünitesinde çözelti halinde getirilerek, çamur deklantörlerinin verimli işletilebilmesi açısından test edilecektir. Çamur kekinde elde edilmesi gereken minimum katı madde oranı % 17dir. * Çözelti hazırlama süresi maksimum 90 (Doksan) dakika, hazırlanan çözeltinin 25C derece Su sıcaklığında dayanma süresi en az 2 (iki) gün olacaktır. Polimer çözeltisinin konsantrasyonu 3 g/1 e kadar hazırlanabilir olacaktır. *Test çalışmaları, çamur kekinde 1 ton katı madde miktarına karşılık en fazla 10 Kg polielektrolit dozlaması sağlanarak gerçekleştirilecektir. Her çalışma için çamur keki katı madde oranı ölçülecektir. Çamur susuzlaştırma ünitesi çıkışında minimum % 17 katı madde oranını sağlamak şartıyla 1 ton katı maddeye karşılık kullanılan polieletrolit miktarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Kilogram Polimer/Ton Katı Madde= Gram Polimer/Kg Katı Madde= Polimer Debisi (1/Saat) * Polimer Konsantrasyonu (g/1) /Çamur Debisi (1/Saat) *Çamur Yoğunluğu (Kg/1) Her ürün için % 17 katı madde oranının sağlandığı, ton katı madde değerine karşılık gelen Kg üzerinden Polielektrolit değeri tespit edilecektir. Ürünün raf ömrü, üretim tarihinden sonra 2 (iki) yıl olacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Evet

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak



İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.