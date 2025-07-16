İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Güncelleme Tarihi:
ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÜNİTESİNDE KULLANILACAK POLİELEKTROLİT TEMİNİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılacak Polielektrolit Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2025/928784
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok PK:34060 Eyüpsultan/İSTANBUL EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|0 (212) 301 11 18 - 0 (212) 321 77 19
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılacak Polielektrolit Temini
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1 Kalemden Oluşan Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılacak Polielektrolit Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığına Bağlı Ömerli, İkitelli, Cumhuriyet, Kağıthane ve Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisleri
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|- Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenici tarafından 100 (yüz) takvim günü içerisinde mallar İdarenin belirlediği Su Arıtma Tesislerine İdarece belirlenecek miktarlarda teslim edilecektir.
- Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
|3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|15.08.2025 - 15:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
NSF/ANSI STANDART 60 veya muadili uluslararası standartlara uygunluk belgesi
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
|5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:75
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:25
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal Değer Belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Çamur Susuzlaştırma ünitesinde kullanılacak Polielektrolit teminine fiyat dışı unsur uygulanacaktır. Uygulama aşağıdaki yönteme göre yapılacaktır. * 200 Kg Ürün İkitelli Su Arıtma Tesisine performans testi için idareye teslim edilecektir. Performans testi teknik şartnamenin 4.6 maddesine göre yapılacaktır. * Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak belirlenecek olup, Optimum Doz Miktarı teknik şartnamenin 4.6.3 maddesindeki formüle göre hesaplanacaktır. A: Optimum Doz Miktarı (Kg Polimer/Ton Katı Madde), B: 1 Ton Polielektrolit İçin Verilen Birim Fiyat Teklifi (TL/ Ton Polielektrolit), C: Geçerli Teklif Birim Fiyat (TL/Ton), D: Geçerli Teklif Fiyatı (TL) Geçerli Teklif Birim Fiyat (C)=A*B Geçerli Teklif Fiyat (D)=Ürün Miktarı*C PERFORMANS TESTİ * Ürün, İkitelli ve/veya Kağıthane tesislerinde çamur kuru madde performans testine tabi tutulacaktır. Polielektrolit her iki tesisin çamur susuzlaştırma ünitesinde çözelti halinde getirilerek, çamur deklantörlerinin verimli işletilebilmesi açısından test edilecektir. Çamur kekinde elde edilmesi gereken minimum katı madde oranı % 17dir. * Çözelti hazırlama süresi maksimum 90 (Doksan) dakika, hazırlanan çözeltinin 25C derece Su sıcaklığında dayanma süresi en az 2 (iki) gün olacaktır. Polimer çözeltisinin konsantrasyonu 3 g/1 e kadar hazırlanabilir olacaktır. *Test çalışmaları, çamur kekinde 1 ton katı madde miktarına karşılık en fazla 10 Kg polielektrolit dozlaması sağlanarak gerçekleştirilecektir. Her çalışma için çamur keki katı madde oranı ölçülecektir. Çamur susuzlaştırma ünitesi çıkışında minimum % 17 katı madde oranını sağlamak şartıyla 1 ton katı maddeye karşılık kullanılan polieletrolit miktarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Kilogram Polimer/Ton Katı Madde= Gram Polimer/Kg Katı Madde= Polimer Debisi (1/Saat) * Polimer Konsantrasyonu (g/1) /Çamur Debisi (1/Saat) *Çamur Yoğunluğu (Kg/1) Her ürün için % 17 katı madde oranının sağlandığı, ton katı madde değerine karşılık gelen Kg üzerinden Polielektrolit değeri tespit edilecektir. Ürünün raf ömrü, üretim tarihinden sonra 2 (iki) yıl olacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Evet
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Nispi Değeri: Düşük olanlara puan uygulanacak
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
|Fiyat Dışı Unsur Tanımı
|Fiyat Dışı
Unsur Puanı
|Çamur Susuzlaştırma ünitesinde kullanılacak Polielektrolit teminine fiyat dışı unsur uygulanacaktır. Uygulama aşağıdaki yönteme göre yapılacaktır. * 200 Kg Ürün İkitelli Su Arıtma Tesisine performans testi için idareye teslim edilecektir. Performans testi teknik şartnamenin 4.6 maddesine göre yapılacaktır. * Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak belirlenecek olup, Optimum Doz Miktarı teknik şartnamenin 4.6.3 maddesindeki formüle göre hesaplanacaktır. A: Optimum Doz Miktarı (Kg Polimer/Ton Katı Madde), B: 1 Ton Polielektrolit İçin Verilen Birim Fiyat Teklifi (TL/ Ton Polielektrolit), C: Geçerli Teklif Birim Fiyat (TL/Ton), D: Geçerli Teklif Fiyatı (TL) Geçerli Teklif Birim Fiyat (C)=A*B Geçerli Teklif Fiyat (D)=Ürün Miktarı*C PERFORMANS TESTİ * Ürün, İkitelli ve/veya Kağıthane tesislerinde çamur kuru madde performans testine tabi tutulacaktır. Polielektrolit her iki tesisin çamur susuzlaştırma ünitesinde çözelti halinde getirilerek, çamur deklantörlerinin verimli işletilebilmesi açısından test edilecektir. Çamur kekinde elde edilmesi gereken minimum katı madde oranı % 17dir. * Çözelti hazırlama süresi maksimum 90 (Doksan) dakika, hazırlanan çözeltinin 25C derece Su sıcaklığında dayanma süresi en az 2 (iki) gün olacaktır. Polimer çözeltisinin konsantrasyonu 3 g/1 e kadar hazırlanabilir olacaktır. *Test çalışmaları, çamur kekinde 1 ton katı madde miktarına karşılık en fazla 10 Kg polielektrolit dozlaması sağlanarak gerçekleştirilecektir. Her çalışma için çamur keki katı madde oranı ölçülecektir. Çamur susuzlaştırma ünitesi çıkışında minimum % 17 katı madde oranını sağlamak şartıyla 1 ton katı maddeye karşılık kullanılan polieletrolit miktarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Kilogram Polimer/Ton Katı Madde= Gram Polimer/Kg Katı Madde= Polimer Debisi (1/Saat) * Polimer Konsantrasyonu (g/1) /Çamur Debisi (1/Saat) *Çamur Yoğunluğu (Kg/1) Her ürün için % 17 katı madde oranının sağlandığı, ton katı madde değerine karşılık gelen Kg üzerinden Polielektrolit değeri tespit edilecektir. Ürünün raf ömrü, üretim tarihinden sonra 2 (iki) yıl olacaktır.
|25
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02258825