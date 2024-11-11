İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

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SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçelerinin Yaptırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1466889
1- İdarenin
a) Adı
:
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2123011118 - 2123217719
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçelerinin Yaptırılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
22 Kalemden Oluşan Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçelerinin Yaptırılması İşi Hizmet Alımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 Eyüpsultan/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
04.12.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
İdaremizde bulunan 3 (üç) adet Akaryakıt Tankeri için "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası" ile birlikte ayrıca "Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" da yaptırılacak olup; firmaların tekliflerini buna uygun olarak vermeleri gerekmektedir. İstekliler, İdaremizin bünyesinde hizmet veren araç ve iş makinesi listesindeki bilgiler doğrultusunda basamak değerine ulaşıp tekliflerini buna göre tanzim edeceklerdir.
#ilangovtr Basın no ILN02117894