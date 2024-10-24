İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

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121 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK ŞALT MALZEMESİ TEMİNİ İŞİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
121 Kalem Muhtelif Elektrik Şalt Malzemesi Temini İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1371566
1-İdarenin
a) Adı
:
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2123011118 - 2123217719
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
121 Kalem Muhtelif Elektrik Şalt Malzemesi Temini İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
121 Kalemden Oluşan 121 Kalem Muhtelif Elektrik Şalt Malzemesi Temini İşi -Mal Alımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi 17 Nolu Ambar
ç) Süresi/teslim tarihi
:
-Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. -Mallar süresi içinde tek parti halinde teslim edilecektir. -Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
19.11.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02108334