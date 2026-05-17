Güncelleme Tarihi:
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
47 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/880324
1- İdarenin
1.1. Adı
:
SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
Meclis-i Mebusan Caddesi No:43 Fındıklı BEYOĞLU/İSTANBUL Beyoğlu/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02123721000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
10.06.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
47 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
47 Kalem Yaş Sebze ve Meyve
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Bağcılar SGM, Beşiktaş SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, İl Müdürlüğü, Maltepe SGM ve Zeytinburnu SGM mutfakları (idarece iş artışı yapılması durumunda gerekli görülen merkezlere)
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
01.07.2026 tarihinden itibaren 31.12.2026 tarihine kadar ürünler istenen miktarlarda belirlenecek programa göre SGK İstanbul İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Beşiktaş SGM Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM, Zeytinburnu SGM (mutfak açılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) mutfaklarına en geç saat 09:00'a kadar teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi
:
01.07.2026
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü gıda malzemesi alım işi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02471026