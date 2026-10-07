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TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI VE BERTARAF HİZMET ALIMI
TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI VE BERTARAF HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/1894813
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi
:
Darülaceze Cad. No:27 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
0212 314 5555 - 10065
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
23.10.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ İdari Birimler Binası Satın Alma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul
3- İhale konusu hizmet alımının
3.1 Adı
:
TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI VE BERTARAF HİZMET ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
1 KISIM / 11 KALEM
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Adres-1-Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi: Kaptanpaşa Mah. Darülaceze cad.No:27 Şişli/istanbul Adres-2-Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Adalet Sarayı Ek hizmet Polikliniği: Merkez Mahm Abide-i Hürriyet cad.No:223 Şişli/istanbul Adres-3-Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Gülbahar Semt Polikliniği: Gülbahar Mah. Galata Deresi No:37-1 Şişli/istanbul Adres-4 -Eyüp Devlet Hastanesi: Silahtarağa Cad. No:53-55-57 Eyüpsultan/istanbul Adres-5 -Eyüp Devlet Hastanesi Kemerburgaz Semt Polikliniği: Mithatpaşa mah.Dispanser sok. No:15/ 19 Eyüpsultan/istanbul Adres-6 -Eyüp Devlet Hastanesi Alibeyköy Semt Polikliniği: Karadolap mah.Vardar Bulvarı. No:40 Eyüpsultan/istanbul
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027
3.5. İşe başlama tarihi
:
01.01.2027
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
ADR ve SRC5 Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Tehlikeli Atıkların Taşınması, Ara Depolanması ve/veya Geri Kazanım/ Bertaraf Edilmesi işleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
#ilangovtr Basın no ILN02564170