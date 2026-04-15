İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI YAPIM İŞİ
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İdare Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/553622
1- İdarenin
1.1. Adı
:
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
Fatih Ormanı Kampüsü Maslak-Sarıyer/İSTANBUL PK.34398 SARIYER/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02122627709
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
12.05.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
İstanbul Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı
:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İdare Binası Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
1 adet idare binası toplam kapalı alan 13.270,13 m2 + gömülü su deposu + bodrum + alt zemin kat+ zemin kat + 1 normal kat + 2 normal kat + 3 normal kat olmak üzere yeni binanın (kalıp, demir, beton, hafriyat, drenaj, temel yalıtımları v.b.) inşaatı, inşaat imalatları ile mekanik ve elektrik tesisatlarının bitmiş olarak, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle yaptırılması işidir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:
YAMBİS (YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGESİ)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşlerden III.Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
