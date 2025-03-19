TAŞINIR SATIŞ İLANI

İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri sunulan “Konkasör Tesisi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesine istinaden kapalı teklif usulüyle satılacaktır.

1- İdarenin :

a. Adresi: İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü

b. Telefon ve faks numarası: 0212 262 77 10

c. Elektronik posta adresi: istanbulisl@ogm.gov.tr

2- Satılacak taşınırın bulunduğu yer, cinsi, miktar ve bedeli: Taşınır; İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cebeci Taşocakları Harman Yeri Mevkii’de bulunmaktadır.

3- Tahmin edilen satış bedeli: 32.226.000,00 TL (Otuzikimilyonikiyüzyirmialtıbin TL) Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri giderler hariç.

4- Geçici teminat miktarı: Geçici teminat tahmin edilen satış bedelinin %3 tutarı 966.780,00 TL (Dokuzyüzaltmışaltıbinyediyüzseksen TL) den aşağı olmayacaktır.

TAŞINIR

CİNSİ URÜN ÖZELLİKLERİ. MUHAMMEN

BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT Konkasör Alanı KONKASÖR

TESİSİ (Detayı ihale şartnamesinde mevcuttur) Konteyner 1 32.226.000,00 TL 966.780,00 TL Konteyner 2 Konteyner 3 Bekçi Kulübesi Yakıt Depo ve Ofis Su Deposu 5 Ton Jeneratör Trafo Depo Sundurma 1 Sundurma 2 Sundurma 3

5- İhalenin yapılacağı yer ve zamanı: İhale 09/04/2025 çarşamba günü saat 10.00'de İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünde (İdare) yapılacaktır.

6- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:

a. Taşınırın satışı amacıyla İdarece düzenlenen “Satış Şartnamesi ve Teknik Şartname”nin her bir sayfası Müşteri/Alıcı tarafından imzalanmış olacak, son sayfasına isim, adres, tarih ve imza atıldıktan sonra dış zarfın içine yerleştirilecek,

b. Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat,

c. Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d. İhale dokümanının satın alındığına dair belge (5.000,00 TL),

e. Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb)

f. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

g. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i. İhale tarihi itibariyle ilgili kurumlarından alınmış vergi borcu ve sosyal güvenlik kurumu borcu olmadığına dair yazı,

j. İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır.

k. İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden alınmış olan, teklif mektubuna esas teşkil edecek olan, isteklinin satışı yapılan taşınırların mevcut durumları, konumları, yıpranma oranlarını v.b. gördüğü ve incelediğine dair Taşınır Görme Belgesi.

Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.



7- İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Biriminde görülebilir. Doküman bedeli olan 5.000,00 TL.’nın İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR55 0001 0009 5601 7623 8550 01 numaralı hesabına hesabına yatırılmasını müteakip İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.

8- Tekliflerin Sunulma Şekli

8.1- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklifler; ilan edilen tahmini satış bedelinin üstünde olmalıdır. Tahmini satış bedelinin altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacak, hiç yapılmamış sayılacaktır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, varsa mühür veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır

8.2- Teklifler 09/04/2025 çarşamba günü, saat 09:59 ’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü ihale birimine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.

8.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.

8.4- İhale görevlisi tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

9- İstekliler tekliflerini, satın alacakları yapılar için tahmin edilen satış bedeli üzerinden kapalı teklif olarak verecekler, daha sonra en yüksek teklifi veren üç istekli ile geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak artırma yapmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Bu ihalede uygun bedel; satılacak arsa ve yapılara ait tahmin edilen satış bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

10- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 7’inci maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;Her türlü vergi, KDV (%20), resim ve harçları ödeyecektir.

a. Her türlü vergi, KDV (%20), resim ve harçları ödeyecektir.

b. İhale bedelini; peşin olarak İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR55 0001 0009 5601 7623 8550 01 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır.

11- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR.

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