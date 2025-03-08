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İSTANBUL (KAPATILAN) 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL (KAPATILAN) 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/339 Esas
KARAR NO : 2024/268

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2024 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince 10000 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Salım ve Farıda oğlu, 29/09/2001 El Bounı doğumlu sanık SAMI SALAH EDDINE GAOUAOUI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.03.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02187064