İSTANBUL (KAPATILAN) 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/339 Esas

KARAR NO : 2024/268

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2024 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince 10000 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Salım ve Farıda oğlu, 29/09/2001 El Bounı doğumlu sanık SAMI SALAH EDDINE GAOUAOUI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02187064