İSTANBUL (KAPATILAN) 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/63 Esas
KARAR NO: 2025/267

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2025 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Vail ve İman oğlu, 08/05/1999 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDULFETTAH ELKELAF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02314412

 