İSTANBUL (KAPATILAN) 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 69. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/117 Esas

KARAR NO : 2024/140

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2024 tarihli ilamı ile 151/1, 142/2.h.1 maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Azouz ve Manouba oğlu, 19/08/1990 Cezayir doğumlu, sanık DAWOUD BOUGUETTOUCHA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.12.2024

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